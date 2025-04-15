Пингвины уже неактуальны: почему Трамп атакует Зеленского и при чем тут Виткофф

Трамп временно переключился с разрушения мировой экономики и снова взялся делать нервы украинцам.

Что Путин мог наговорить Виткоффу

Теперь стало понятно, почему Дональд Трамп вдруг снова взялся атаковать Владимира Зеленского и Джо Байдена (хотя для последнего ему и причин не надо), обвиняя Украину в том, что на Украину напала Россия. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Судя по всему, Трамп поговорил со своим другом Стивом Уиткоффом, который очень хорошо посидел с Владимиром Путиным. И теперь рассказывает всем, что они близки как никогда, скоро будет супер-пупер партнерство. А еще что есть какие-то идеи Путина, которые понравились Виткоффу, об украинских 5 областях и даже о 5-й статье НАТО. Последнее должно сделать нервы не только украинцам, но и странам Балтии.

Так сладко напел этот Виткофф своему другу Трампу, что тот даже забыл, что он лучший составитель соглашений в мире, и не подхватил идею продать оружие Украине на пару десятков миллиардов долларов. Что, вероятно, очень удивило американских производителей оружия, которые обычно были республиканцами.

Что там Уиткофф услышал от Путина? Вероятно, российский диктатор рассказал, что он, конечно, вообще не против мира, но хочет сразу устойчивого мира, на 100% мира, вечного мира и вечного партнерства. Очень выгодного партнерства, особенно для нью-йоркских девелоперов. А для этого всего лишь и надо, что заставить Украину капитулировать и отдать Херсон и Запорожье. Тогда Украина потеряет "всего" 25% территории, о которых как раз упомянул Трамп в своих заявлениях.

Вот поэтому, мол, Путин никак не идет на эти полумеры с прекращением огня. Так что не надо на него сильно злиться, а просто понять и принять. Вот Виткофф и понял. Сколько там ему еще аргументов насыпали – неизвестно.

Конечно, Виткофф пересказал Трампу от Путина, что удар по Сумах был "просто ошибкой". А кто же не ошибается? Разве что только Трамп, который никогда не ошибается и никогда не проигрывает в гольф.

Теперь Уиткофф говорит, что они вместе с Трампом и Путиным на пороге чего-то очень важного. Весь мир ждет. Замер в ожидании.

Трамп будет и дальше давить на Украину

Если Украина не согласится на такое соглашение, то это Украина и "виновата". Потому что сначала заставила Путина напасть, вступив в сговор с проклятым Байденом, а потом отказывается капитулировать и не дает всему миру стать счастливым. Мешает, наконец, продемонстрировать миру, что Трамп лучший составитель соглашений. Хоть какого-то одного крошечного соглашения. Хоть с пингвинами.

Так что наезд на Зеленского и отказ обсуждать продажу ракет для Patriot может свидетельствовать лишь о том, что Трамп готов давить на Украину, чтобы принять "замечательный" план Путина.

Единственное, что радует, – пока что все попытки Трампа кого-то к чему-то принудить имели жалкий вид и били в первую очередь по самому Трампу. Торговая война против Си Цзиньпина и пингвинов тому наиболее яркое свидетельство.