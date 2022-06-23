Почему у Финляндии есть привилегия не бояться Путина

Финляндия – едва ли не единственная страна Европы, с 1991 в разы нарастившая способность к ведению войны высокой интенсивности.

Пример для всех

Финляндия действовала не так, как повальное большинство стран Европы, которые "прогрессивно демилитаризировались" до того уровня, что Украине не могут норм помочь тяжелым оружием.

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Таким подходом Суоми стала примером нормальной вооруженной внеблоковости. В противоположность внеблоковости курильщика от Федорыча (четвертый президент Украины Виктор Янукович – ред.), когда ни в НАТО, ни свою армию не развивали.

Смело к НАТО

А теперь, пока Московия увязла в Украине, финны могут крутить шишки московитам и не опасаясь ничего идти в НАТО.

В Кремле есть план уничтожения стран Балтии – смотрите видео: