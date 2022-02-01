Почему Украина до сих пор не в НАТО

Украинские политики очень агрессивно в последнее время вопрошают: почему мы еще не в НАТО.

Що таке НАТО

Проблема у тому, що НАТО – це військово-політичний блок, то ж він не тільки і не стільки про військо, але й про спільні цінності. Про верховенство права.

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І не може країна без верховенства права тупати ножками і ображатися, що її не беруть до столу.

Не може країна, де влада відверто саботує побудову незалежної антикорупційної інфраструктури претендувати на роль ображеної через те, що її не беруть до клубу.

В чому проблема

То ж, під час слідства головне – не вийти на самих себе.

Бо єдина відповідь на питання українських можновладців – це самі українські можновладці. Просто дипломатія не дозволяє це казати прямо.

Будьте обережні із запитаннями, чому ми ще не в НАТО, коли адресуєте їх самому НАТО. Бо рано чи пізно там урветься терпець і вони скажуть "чому".

І навряд чи вас ця відповідь порадує.

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