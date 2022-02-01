Що таке НАТО
Проблема у тому, що НАТО – це військово-політичний блок, то ж він не тільки і не стільки про військо, але й про спільні цінності. Про верховенство права.
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І не може країна без верховенства права тупати ножками і ображатися, що її не беруть до столу.
Не може країна, де влада відверто саботує побудову незалежної антикорупційної інфраструктури претендувати на роль ображеної через те, що її не беруть до клубу.
В чому проблема
То ж, під час слідства головне – не вийти на самих себе.
Бо єдина відповідь на питання українських можновладців – це самі українські можновладці. Просто дипломатія не дозволяє це казати прямо.
Будьте обережні із запитаннями, чому ми ще не в НАТО, коли адресуєте їх самому НАТО. Бо рано чи пізно там урветься терпець і вони скажуть "чому".
І навряд чи вас ця відповідь порадує.
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