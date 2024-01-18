Первый генпрокурор Украины, экссудия Конституционного суда Виктор Шишкин считает, что Украина и не должна объявлять войну, ведь "не нападала".

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"А почему мы должны объявлять войну? Напали на нас, а не мы напали. Документы ООН вообще не содержат термина "объявления войны". С точки зрения международного права государство, которое объявляет войну, является агрессором, даже если оно является жертвой нападения. То есть если мы объявим войну России, получится так, что мы станем агрессором", – объяснил Шишкин.

Экссудья также отметил, что по итогам войны агрессор не может рассчитывать на получение репараций.

"Поэтому я не советовал бы никому спекулировать на тезисе об объявлении войны. Нам достаточно объявления военного положения для того, чтобы осуществить мобилизацию", - добавил Шишкин.

Кстати, также экссудия считает, что мобилизация в Украине должна быть многоаспектной. То есть призывать в ряды армии должны не только тех, кого отправят на передовую, но и тех, кто может работать в тылу.

Заметьте. В Reuters считают, что Украина может привлечь средства от союзников, выпуская облигации, обеспечены будущими требованиями по военному ущербу от России.