Такое мнение в интервью высказал Виктор Шишкин – первый генеральный прокурор независимой Украины и бывший судья Конституционного суда. Он добавил, что при многоаспектной мобилизации в стране возникало бы меньше дискуссий.

К теме Убрать ТЦК с улиц, чтобы не позорились: в Раде объяснили законопроект об электронном учете

Шишкин о мобилизации для работы в тылу

Первый генпрокурор независимой Украины подчеркнул, что под мобилизацией понимают сразу отправку на фронт в окопы. Однако Шишкин отмечает, что призыв должен быть многоаспектным, ведь военные нужны не только передовой, но и в тылу.

Кто должен охранять склады, работать на военных предприятиях, расчищать завалы после обстрелов, тушить пожары, строить фортификационные сооружения, лечить раненых, обеспечивать эвакуацию людей и т.д.

– объяснил свою позицию Шишкин.

Он добавил, что у России есть в разы больший экономический потенциал и человеческий ресурс, чем Украина. Поэтому Шишкин отмечает, что нужно увеличивать украинский мобилизационный ресурс, а не "беспокоиться об отсрочках в законопроектах".

Шишкин объяснил, что категории, которые сейчас освобождают от призыва, могли бы мобилизовать, чтобы они работали в тылу. Он приводит таких военнообязанных, как люди с инвалидностью третьей группы, студенты и аспираты, бывшие пленные или лица, в семье которых уже есть погибшие, а также тех, кто уже отслужил 3 года в рядах ВСУ. Эти категории не подлежат мобилизации, однако Шишкин предлагает это изменить.

Не обещать отсрочки тем, кто строит укрепление. Не играть с изменениями призывного возраста, позволяя молодым здоровым мужчинам избегать выполнения своего гражданского долга по защите Родины. А мобилизовать их всех для выполнения небоевых задач – работы в тылу для нужд армии и общины. Тогда следует продумать дифференциальную оплату для разных видов мобилизованных,

– подчеркнул он.

Бывший чиновник предположил: если бы такие изменения были приняты, может быть, никто и не начинал дискуссий о конституционности или неконституционности мобилизации. Шишкин подчеркнул, что действительно есть люди, справедливо критикующие положения законопроекта о мобилизации. Однако часть из них – это уклоняющие, пытающиеся компрометировать все связанное с мобилизацией.

Законно ли вручение повестки на улице

Шишкин также высказал мнение по поводу вручения уездов на улицах. Он объяснил, что не видит в этом ничего плохого, если все происходит в рамках закона.

Если человека не могут застать дома, то почему ему таким образом не вручить повестку — сообщить о необходимости явиться в военкомат? Государство вынуждено искать различные механизмы оповещения,

– высказал свое мнение Шишкин.