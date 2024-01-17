Таку думку в інтерв'ю висловив Віктор Шишкін – перший генеральний прокурор незалежної України та колишній суддя Конституційного суду. Він додав, що за умови багатоаспектної мобілізації в країні виникало б менше дискусій.

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Шишкін про мобілізацію для роботи в тилу

Перший генпрокурор незалежної України наголосив, що під мобілізацією розуміють відразу відправку на фронт в окопи. Однак Шишкін зауважує, що призов має бути багатоаспектним, адже військові потрібні не лише на передовій, а й в тилу.

Хтось має охороняти склади, працювати на військових підприємствах, розчищати завали після обстрілів, гасити пожежі, будувати фортифікаційні споруди, лікувати поранених, забезпечувати евакуацію людей тощо,

– пояснив свою позицію Шишкін.

Він додав, що Росія має у рази більший економічний потенціал та людський ресурс, ніж Україна. Тому Шишкін наголошує, що треба збільшувати український мобілізаційний ресурс, а не "перейматися відстрочками у законопроєктах".

Шишкін пояснив, що категорії, які нині звільняють від призову, могли б мобілізувати, аби вони працювали в тилу. Він наводить таких військовозобов'язаних, як люди з інвалідністю третьої групи, студенти та аспірати, колишні полонені чи особи, у родині яких уже є загиблі, а також тих, хто вже відслужив 3 роки в лавах ЗСУ. Ці категорії нині не підлягають мобілізації, однак Шишкін пропонує це змінити.

Не обіцяти відстрочення тим, хто будує укріплення. Не гратися зі змінами призовного віку, дозволяючи молодим здоровим чоловікам уникати виконання свого громадянського обов’язку із захисту Батьківщини. А мобілізувати їх усіх для виконання небойових завдань – роботи в тилу для потреб армії та громади. Тоді варто продумати диференційну оплату для різних видів мобілізованих,

– наголосив він.

Колишній посадовець припустив: якби такі зміни було ухвалено, то, можливо, ніхто й не починав би дискусій про конституційність чи неконституційність мобілізації. Шишкін підкреслив, що дійсно є люди, які справедливо критикують положення законопроєкту про мобілізацію. Однак частина з них – це ухилянти, які намагаються компрометувати все пов'язане з мобілізацією.

Чи законно вручення повістки на вулиці

Шишкін також висловив думку щодо вручення повіток на вулицях. Він пояснив, що не бачить у цьому нічого поганого, якщо все відбувається у рамках закону.

Якщо людину не можуть застати вдома, то чому їй у такий спосіб не вручити повістку — повідомити про необхідність з’явитися у військкомат? Держава наразі вимушена шукати різні механізми оповіщення,

– висловив свою думку Шишкін.