Ошибка, стоящая жизни целых поколений

Это роковая ошибка. И это заблуждение из поколения в поколение стоит украинцам миллионов жизней. Как только одно поколение забывает, кто уничтожал их родителей, приходят пушкинисты и уничтожают их детей. И так раз за разом: обманули – уничтожили, обманули – уничтожили.

Советуем Чем война в Украине войдет в историю планеты

Сейчас, ценой тысяч жертв, защитники Украины дают нам уникальный шанс разорвать проклятый замкнутый круг и выбросить ложь, что пушкинисты – люди, на свалку истории.

Мы не можем продолжать обманывать наших детей, что нация убийц и насильников видит сны Веры Павловны или переживает, когда топит собак.

Достойно внимания Россия сама могла "бомбануть" НПЗ под Ростовом: на это есть две причины

Самое страшное оружие московитов должно быть похоронено

Ибо культура – самое страшное оружие московитов. Она делает из украинцев россиян и отправляет убивать своих.

Актуальное – как в мире относятся к России и Путину: смотрите видео