Ошибка, стоящая жизни целых поколений
Это роковая ошибка. И это заблуждение из поколения в поколение стоит украинцам миллионов жизней. Как только одно поколение забывает, кто уничтожал их родителей, приходят пушкинисты и уничтожают их детей. И так раз за разом: обманули – уничтожили, обманули – уничтожили.
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Сейчас, ценой тысяч жертв, защитники Украины дают нам уникальный шанс разорвать проклятый замкнутый круг и выбросить ложь, что пушкинисты – люди, на свалку истории.
Мы не можем продолжать обманывать наших детей, что нация убийц и насильников видит сны Веры Павловны или переживает, когда топит собак.
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Самое страшное оружие московитов должно быть похоронено
Ибо культура – самое страшное оружие московитов. Она делает из украинцев россиян и отправляет убивать своих.
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