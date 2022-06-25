Помилка, що коштує життів цілих поколінь
Це фатальна помилка. І ця помилка із покоління в покоління коштує українцям мільйонів життів. Як тільки одне покоління забуває, хто нищив їхніх батьків, приходять пушкіністи і нищать вже їхніх дітей. І так раз за разом: обдурили – знищили, обдурили – знищили.
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Зараз, ціною тисяч жертв, захисники України дають нам унікальний шанс розірвати прокляте замкнене коло і викинути брехню, що пушкіністи – люди, на смітник історії.
Ми не можемо продовжувати дурити наших дітей, що нація вбивць і ґвалтівників бачить сни Вєри Павловни чи переживає, коли топить собак.
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Найстрашніша зброя московитів має бути похована
Бо культура – найстрашніша зброя московитів. Вона робить із українців рускіх і відправляє вбивати своїх.
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