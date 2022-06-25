Помилка, що коштує життів цілих поколінь

Це фатальна помилка. І ця помилка із покоління в покоління коштує українцям мільйонів життів. Як тільки одне покоління забуває, хто нищив їхніх батьків, приходять пушкіністи і нищать вже їхніх дітей. І так раз за разом: обдурили – знищили, обдурили – знищили.

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Зараз, ціною тисяч жертв, захисники України дають нам унікальний шанс розірвати прокляте замкнене коло і викинути брехню, що пушкіністи – люди, на смітник історії.

Ми не можемо продовжувати дурити наших дітей, що нація вбивць і ґвалтівників бачить сни Вєри Павловни чи переживає, коли топить собак.

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Найстрашніша зброя московитів має бути похована

Заради пам'яті страчених поколінь, ми не можемо профукати цей історичний шанс. Московська культура має бути страчена, як страчені московитами мученики Бучі. Знищена, як знищений окупантами Маріуполь.

Бо культура – найстрашніша зброя московитів. Вона робить із українців рускіх і відправляє вбивати своїх.

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