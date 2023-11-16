Детальнее о том, почему украинские воины пока не освободили временно оккупированный Крым, рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Не упустите Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года

Почему Украина еще не освободила Крым

"Будем откровенными. Когда мы говорим о сроках освобождения, то сегодня некоторые могут сказать: "Вы же говорили, что мы летом 2023 года зайдем в Крым". Но на основании чего об этом говорили? На основании математического анализа – сколько и какого оружия нужно; сколько и когда это оружие будет поступать; сколько, когда и как будут работать санкции против России; сколько и как Россия потратит денег", – объяснил советник главы ОПУ.

Поскольку даже во время санкций большой ряд глобальных компаний продолжают работать на потребительском рынке России, давая возможность стране-агрессору через налоги получать немалые доходы для бюджета.

К примеру, в 2023 году Россия потратит на войну около 10,2 триллиона рублей, а уже в 2024 году – более 14,6 триллиона рублей. Поэтому нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурса.

Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть у нас через 7 – 10 дней, сколько нужно для логистики, а не через 90 – 120 дней,

– подчеркнул Подоляк.

Поскольку, если долго затягивать с передачей оружия, россияне узнают, что и в каком количестве у Украины будет. Тогда оккупанты начнут готовиться к стратегической обороне – окапываться.

Есть ли у Украины финал "не зайти в Крым"

Поэтому, по словам Подоляка, сроки освобождения той или иной территории зависят исключительно от некоторых вещей:

деньги в России – ресурсы у Украины;

оружие в России – оружие в Украине;

сроки, когда оружие достаточно будет использоваться Украиной или Россией.

Главное – посмотреть, как Россия сражается на оккупированных территориях и быстро внести соответствующие коррективы в тактику проведения боевых действий.

Полное интервью с Михаилом Подоляком смотрите 17 ноября в 10:00 на ютубе 24 Канала

К примеру, если бронетехника продемонстрировала, что не является ключевым элементом на этапе прорыва обороны, то нам нужно другое оружие – дроны, дальнобойные ракеты, системы РЭБ, авиация. Только тогда можно прогнозировать сроки освобождения Крыма и других оккупированных территорий.

Но вернемся к главному. У нас есть финал "не зайти в Крым", который бы четко говорил, что у Украины будет историческая перспектива? Есть хоть один финал, где мы оставили за Россией долю оккупированных территорий? В России не произошли соответствующие политические и управленческие перемены. Россия продолжает 14,6 триллиона рублей тратить непосредственно на войну. Это только прямые расходы, а есть еще косвенные. Есть ли у нас хоть один шанс сохраниться в историческом разрезе 10 или 15 лет?,

– сказал Михаил Подоляк.

Актуальная информация о ситуации в Крыму