Детальніше про те, чому українські воїни поки не звільнили тимчасово окупований Крим, розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Чому Україна ще не звільнила Крим

"Будемо відвертими. Коли ми говоримо про терміни звільнення, то сьогодні дехто може сказати: "Ви ж казали, що ми влітку 2023 року зайдемо до Криму". Але на підставі чого про це говорили? На підставі математичного аналізу – скільки та якої зброї потрібно; скільки й коли ця зброя надходитиме; скільки, коли і як будуть працювати санкції проти Росії; скільки та як Росія витратить грошей", – пояснив радник голови ОПУ.

Оскільки навіть під час санкцій велика низка глобальних компаній продовжує працювати на споживчому ринку Росії, даючи можливість країні-агресорці через податки отримувати чималі прибутки для бюджету.

Приміром, у 2023 році Росія витратить на війну близько 10,2 трильйона рублів, а вже у 2024 році – понад 14,6 трильйона рублів. Тому потрібно зробити, щоб у Росії було набагато менше ресурсу.

Якщо ми домовилися про певні інструменти ведення бойових дій, то ці інструменти мають бути у нас через 7 – 10 днів, скільки потрібно для логістики, і аж ніяк не через 90 – 120 днів,

– наголосив Подоляк.

Позаяк, якщо довго затягувати із передачею зброї, росіяни дізнаються що і в якій кількості Україна матиме. Тоді окупанти почнуть готуватися до стратегічної оборони – окопуватися.

Чи має Україна фінал "не зайти в Крим"

Тому, за словами Подоляка, терміни звільнення тієї чи іншої території залежать винятково від деяких речей:

гроші в Росії – ресурси в України;

зброя в Росії – зброя в України;

терміни, коли зброя у достатній кількості буде використовуватися Україною чи Росією.

Головне – подивитися, як Росія воює на окупованих територіях і швидко внести відповідні корективи у тактику проведення бойових дій.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться 17 листопада о 10:00 на ютубі 24 Каналу

Наприклад, якщо бронетехніка продемонструвала, що не є ключовим елементом на етапі прориву оборони, то нам потрібна інша зброя – дрони, далекобійні ракети, системи РЕБ, авіація. Лише тоді можна прогнозувати терміни звільнення Криму та інших окупованих територій.

Але повернемось до головного. У нас є фінал "не зайти в Крим", який би чітко говорив, що Україна матиме історичну перспективу? Є хоч один фінал, де ми залишили за Росією частку окупованих територій? У Росії не відбулись відповідні політичні й управлінські зміни. Росія продовжує 14,6 трильйона рублів витрачати безпосередньо на війну. Це тільки прямі видатки, а є ще опосередковані. Є в нас хоч один шанс зберегтися в історичному розрізі 10 чи 15 років?,

– сказав Михайло Подоляк.

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