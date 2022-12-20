Об этом 24 канала вживую рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Он объяснил, что тогда Украина просто не могла позволить себе это улучшение самолетов.

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По словам Каткова, чтобы под крыло МиГа подвесить, к примеру, ракету AIM-120 нужно трансформировать весь самолет, заменить все его бортовое радиолокационное оснащение. по-другому он не сможет работать с образцами западного оружия.

Украина отказалась от модернизации

Катков вспомнил, что Украине в 2018-2019 годах предлагали провести модернизацию МиГ-29 для того, чтобы заменить все бортовое оснащение и адаптировать самолеты к западному вооружению.

"Был только один вопрос: "Где взять такие деньги?" - отметил военный эксперт.

Предложение не было принято из-за того, что стоимость работ составляла 40 миллионов долларов за один самолет.

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Какую модернизацию прошли словацкие МиГи

Правительство Словакии хочет помочь Украине истребителями МиГ-29. Приготовление к поставкам этой авиации может начаться уже в ближайшее время.

Самолеты МиГ-29 в 1990-х годах Словакия получила от России. В 2000-е годы они прошли модернизацию в Италии с участием тамошних специалистов. Однако эта модернизация не была направлена на интеграцию туда западных образцов.

"То есть словацкие МиГ-29 в том варианте, в котором они существовали на 2021 год, не могут использовать западное вооружение в принципе", - добавил журналист.

Возможно, сейчас польские и словацкие МиГи как раз и проходят подобную модернизацию. Хотелось бы на это надеяться, но официальной информации об этом нет. Это лишь крайне осторожные и оптимистичные предположения,

– прокомментировал Катков

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