Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что лагерь стран "за переговоры" игнорирует факт, что Украина потратила на переговоры с Россией 8 лет.

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"Так называемые мирные переговоры (Минский процесс) начались в 2014 году и включали Украину, Россию, Францию и Германию. Украина и Запад 8 лет пытались завершить войну политическими и дипломатическими средствами. Украина согласилась заморозить линии боевых действий и участвовала в годах безрезультатных переговоров", – рассказал Кулеба.

Нельзя откладывать проблемы

По словам Кулебы, когда Украина согласилась заморозить противостояние, Россия вооружалась. Минский процесс завершился с началом полномасштабного вторжения. Министр считает, что Украина получила 5 уроков после переговоров с Россией.

Во-первых, как отметил Кулеба, ошибкой является замораживать войну и откладывать решение территориальных проблем "на будущее".

Создатели "Минска" считали, что уменьшение боевых действий будет достаточно для постепенного ослабления конфликта. Это убеждение, основанное на ошибочной предпосылке якобы готовности России идти на компромисс, повлекло за собой настоящую катастрофу для Украины, европейского порядка и мира, – подчеркнул министр.

Путин никогда не стремился к миру

Во-вторых, Россия не ведет переговоры добросовестно По мнению Кулебы, Россия воспринимала "Минск" как инструмент достижения агрессивных целей – уничтожение Украины путем политического давления без необходимости полномасштабного вторжения.

"Путин пытался использовать "Минск" для размывания украинского суверенитета. Но если это не удастся, он все время планировал уничтожить Украину грубой военной силой", – считает Кулеба.

Он подчеркнул, что переговоры в Минске были обречены на неудачу, потому что Россия никогда не стремилась к миру.

Нет особого статуса Крыма

В-третьих, деоккупацию Крыма нельзя оставлять в стороне. Кулеба сказал, что Запад должен был решительно выступить в защиту полуострова.

Даже сейчас, когда я говорю, что Украина стремится полностью восстановить свою территориальную целостность, журналисты иногда решают уточнить: "Включая Крым?". Этот вопрос бессмысленный и только усугубляет российский нарратив о том, что Крым особенный, – заявил Кулеба.

Он добавил, что нет разницы между Крымом, Луганщиной, Херсонщиной, Киевом и другими регионами. Когда Запад закрыл глаза на оккупацию Крыма, то дал России зеленый свет на агрессию.

Россия не воспринимает компромиссы

В-четвертых, Кулеба считает, что для России любая победа – это чье-то поражение По словам министра, россияне придумывают сложные комбинации, чтобы обмануть других, а не найти общий интерес.

"Путин считает, что любой компромисс – это слабость. Поэтому единственный способ говорить с ним – это сила. Сегодня Путин сделал последнюю ставку, решив любой ценой продолжить геноцидную захватническую войну против Украины. Это значит, что с ним не о чем говорить. Он сделал свой выбор и должен быть повержен", – подчеркнул Кулеба.

Требовать мира нужно не у Украины

В-пятых, Министр считает, что партнеры должны давить именно на Россию в вопрос уступок. Кулеба рассказал, что Украина придерживалась своих обязательств в Минском процессе.

"Вместе с Францией и Германией мы стремились к прозрачному урегулированию и справедливому миру. Российский режим, в свою очередь, не выполнил ни одного пункта соглашений "Минск-1" и "Минск-2", – добавил Кулеба.

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