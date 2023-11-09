Украинцы путают доверие к армии с доверием к конкретным военачальникам, – экс-нардеп Сенченко

Победа или завершение войны на условиях Украины – вот что должно объединять украинцев вокруг тех, кто приведет страну к победе. Вместо этого многие наши соотечественники по старой привычке снова начали творить себе кумиров.

Автоматический перенос безусловного доверия к армии на конкретных лиц лишь вредит нашей стране. Об этом написал народный депутат V, VI и VII созывов Андрей Сенченко, в качестве примера приводя публикации Валерия Залужного в иностранных СМИ.

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"Сейчас для страны жизненно важно, чтобы объединяющей становилась не фигура очередного кумира, а наша общая цель – свобода и независимость. Но такое изменение предполагает, что критериями оценки политиков, чиновников, военачальников станет не признак "свой-чужой", а эффективность и соответствие их действиям нашей общей цели", – отмечает Сенченко.



Кремль, по его мнению, с большим удовольствием пользуется "ловушками, подбрасываемыми с разных сторон "информированными аналитиками" и собственными военными стратегами, которые не понимают, что не там и не так сказанное слово вредит, а иногда и убивает".



В частности, экс-нардеп упомянул недавние публикации Валерия Залужного в The Economist.

Зачем было Главкому Залужному выносить на общее обозрение то, что необходимо обсуждать на Ставке, на "Рамштайне" или с коллегами из стран-партнеров? На какое впечатление читателей он рассчитывал и на что хотел повлиять своим "программным эссе"? И сколько потом не объясняй в украинских СМИ, что хотел сказать генерал Залужный, кроме этого ощущения неуверенности украинского Главкома, в воздухе не осталось ничего,

– добавляет Сенченко.

Последствиями этого "информационного марш-броска" Валерия Залужного, отмечает народный депутат, стали откровенная растерянность наших партнеров и дополнительные, точно не нужные нам аргументы, которыми он вооружил наших недругов и врагов.



Сенченко считает, что в Украине сформировалась система, в которой отсутствуют служебные лифты для продвижения командиров, проявивших себя на фронте и чувствующих ответственность за жизнь каждого солдата.



"Апогеем вседозволенности стало распоряжение Главкома Залужного, который приказал не допускать в войска Главную инспекцию Министерства обороны Украины, которая является высшим военным инспекционным органом ведомства. Нет смысла отрицать необходимость технологического прорыва, о котором написал генерал Залужный. Но и невозможно согласиться с непониманием Главкомом Украины Залужным того, что, воспринимая людей, которые пришли защищать страну и свои семьи только как ресурс, заталкивая их в систему отношений советского образца, армия лишь теряет наши конкурентные преимущества, которые могли бы изменить ситуацию на фронте, и естественно приходит в состояние равновесия с такой же "советской армией" России", – подытожил Андрей Сенченко.