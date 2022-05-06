Почему украинцы должны забыть о "хороших рузких"

Поскольку меня регулярно дергают на эту тему со всех сторон, выскажусь здесь, тезисно. 1. "Хорошие рузкие" (далее ХР), конечно же, есть, и некоторых я даже знаю лично.

Это от одного из них (лица когда-то публичного, а после 2014 года угрожаемого, поэтому по имени не буду называть) я услышала в 2015 году "Мы все соучастники" – фразу, которая куда точнее "Чей Крым?" с тех пор служила для меня опознавательным маркером ХР: чувствует ли себя соучастником, или нет в мире виноватых?

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Сегодня таким критерием "хорошести" должно быть пожелание поражения своей стране. Кому надо, по каким-то причинам, искать ХР – вот по этому и мерьте.

2. ХР, хоть они и есть, нам сейчас совершенно не ко времени. Ища их, а еще и, не дай Бог, рекламируя, обсуждая, споря и так далее, вы тратите свой и чужой ограниченный ресурс (внимания, времени, сил, энергии, памяти) на результат столь же малопродуктивный, как если бы вы это время провели за поиском корня квадратного из рандомного восьмизначного числа.

Ибо, во-первых, ХР существуют в таком пропорционально скудном количестве, что могут быть интересны разве что антропологически ("какой процент людей в популяции сохраняет психологическую устойчивость и не превращается под влиянием индуцированного безумия на носорогов Ионеско"). Во-вторых, они ни на что в той популяции не влияют, а в-третьих, им самим настолько плохо (морально – несравнимо хуже, чем нам!), что на каком-то этапе вы им еще и засочувствуете.

То есть, по факту, потянете свой эмоциональный ресурс "на сторону", "за поребрик", тогда как в интересах нашей общей (и вашей личной) безопасности куда полезнее было бы его "оставить в доме" – отдав свое (отнюдь не безразмерное в условиях хронического стресса!) сочувствие изнасилованным девочкам Бучи и Гостомеля или мариупольским беженцам.

Это, кстати, моя главная претензия к тем ХР, которые сбежали из России и теперь на Западе плачутся на судьбу – я каждый раз чувствую за этим то самое "вампиречение ресурса", на этот раз у украинских беженцев, которое заметила еще раньше с их популярных "женских" сайтов.

Будем же благоразумнее и скупее. Пока РФ еще не подписала акт капитуляции, ХР нам абсолютно ни к чему. Понимаю, что это звучит цинично, но сорьки, у нас война, наша задача – выжить и победить, и, соответственно, и духовную гигиену себе организовывать надо.

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3. Во всех проблемных случаях (когда надо определить, является ли вот этот, конкретный экземпляр, ХР, либо же идет вслед за кораблем), предлагаю держать в уме чрезвычайно полезную, к сожалению, забытую нами пословицу, которая служила мемом нашим предкам в 19-м веке: "Может, ты, москаль, и добрый человек, да шинеля твоя вор" (с). Это поистине гениально сказано, осмысливать – не переосмыслить.

4. Все предыдущее касается как живых, так и усопших (мертвых тамошних поэтов, романистов, актеров, бардов, рокеров и других). У меня тоже есть среди них любимцы, как у каждого из нас (колониальное образование – это когда культуру метрополии туземец знает лучше собственной, и это касается, к сожалению, и тех, кто получал образование в независимой Украине).

Но я вам сейчас не буду о тех любимцах рассказывать, потому что смотрите пункт 2 – это раз, а кроме того, соблюдение пункта 3 всегда помогало мне держать и с любимцами ту эмоциональную дистанцию, чтобы не проглатывать от них все подряд без разбора (видеть, где вылезает "шинеля", и отделять мухи от котлет, съедобное от токсичного). Не у всех такие навыки "работы с текстом" есть, вырабатываются они годами, поэтому пока – смотрите пункт 2.

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