Запад боится слабости России

Об этом 24 каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он говорит, что парадокс состоит в том, что Запад боится не силы России, а ее слабости.

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По его словам, все больше аргументов в дискуссии в администрации США раздается таких – политиков запугивают перспективой поражения России – классическим русским смутком и гражданской войной на обширной территории.

Россия никуда не денется. Мы выполним план Зеленского, то есть Украина восстановит свою территориальную целостность и выйдет на границы 1991 года, но с той стороны границы останется огромная страна, напичканная ядерным оружием, опасными производствами и прочим,

– объяснил Пионтковский.

Он говорит, что внутри администрации Байдена идет борьба, но цель США – это победа Украины и ослабление России до того состояния, чтобы она никогда больше не могла повторить подобную агрессию.

Почему США не дают дальнобойные ракеты

Оппозиционер процитировал слова журналистки, которая задавала вопрос Джо Байдену : "Господин Президент, США все время говорили, что нельзя передавать Украине "Джавелины", потому что это спровоцирует эскалацию, потом говорили, что нельзя передавать "Стингеры", HIMARS и даже Patriot, но это все передаете. Так как долго вы будете говорить, что нельзя передавать ATACMS?".

По мнению политика, это показывает динамику борьбы внутри администрации Байдена и что сторонники Украины постоянно побеждают в этих дискуссиях и передают оружие.

"Байден пытался лукаво объяснить, почему до сих пор не передают дальнобойные ракеты и пытался переложить ответственность на Запад и союзников, мол, нужно показать единство всего НАТО и не допустить третьей мировой войны", – заметил Пионтковский.

Он подчеркнул, что в каком-то смысле ядерный шантаж России сохраняется.

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Политик считает, что эта последняя преграда Запада по поставкам ATACMS будет пройдена довольно быстро.

У меня есть основания для такого оптимизма – это позиция Великобритании. Англичане дали понять, что если США будут сомневаться с дальнобойными ракетами, то они готовы выполнить эту миссию,

– заявления Пионтковского.

По его словам, Борис Джонсон задал вопрос министру обороны, есть ли у Британии возможность предоставить дальнобойные ракеты, на что тот ответил, что да, у них есть похожие ракеты, совместная разработка с Францией, их дальность – до 600 километров.

Политик отметил, что министр обороны Британии 15 декабря заявил, что если эти варварские бомбардировки Украины будут продолжаться, они рассмотрят вопрос о передаче Украине такого вооружения. И эти массированные ракетные атаки продолжаются.

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