Почему Украине необходим переход к милитаризованной экономике

Скорой победы не будет. Россия попробует Украину на выживание. А если да, нужно коренным образом перестраивать экономику, чтобы выжить!

Говоря о выживании и развитии нашей экономики, пора в быт вводить понятие "милитаризованная экономика" или экономика военного времени.

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Почему?

Да потому, что война с Россией не закончится, пока она будет существовать у наших границ.

Любое перемирие с ордой будет временным, и это будет скорее временное прекращение огня.

Россия не оставит попыток дестабилизировать Украину, разрушить работающие предприятия, прежде всего, ВПК, энергетику, транспортную и другие типы инфраструктур.

Инвестиций в условиях военных угроз мы не получим, пока не создадим комплексную безопасность для граждан и инвесторов

Западная финансовая помощь на восстановление экономики будет ограничена. И сконцентрируется вокруг восстановления инфраструктуры (транспортной, жилой)

Распределение средств будет в руках доноров, основными подрядчиками будут компании из западных стран.

Рассчитывать мы сможем только на себя, и другого вариант, кроме как развивать Милитаризованную экономику, у нас не будет.

США как образец

Это совокупность непредвиденных обстоятельств, принятых современным государством для мобилизации своей экономики на военное производство! Ключевым признаком экономики военного времени является централизованное планирование.

Изучив опыт восстановления стран после войны, смотрю на опыт стран с военной экономикой, и здесь один из самых ярких примеров – США.

И хотя на территории США боевые действия во время Второй Мировой войны не велись, США были ярким примером милитаризованной экономики. В то время у США была плановая экономика (!) и самый быстрый экономический рост в истории США.

Стратегические ресурсы проводились в количествах, установленных в Вашингтоне, и распределялись между конечными пользователями государственных чиновников, которые заседали в Совете по военному производству.

Ключевые цены и заработная плата регулировались, а не отдавались на откуп рынкам. Подавляющее большинство инвестиций направлялось, финансировалось и в основном принадлежало федеральному правительству.

Тысячи частных предприятий, не выполнявших инструкции планировщиков, были просто переданы правительству, включая некоторые из крупнейших корпораций страны, таких как Montgomery Ward.

Американский опыт для Украины

В США Между 1938 и 1944 годами безработица сократилась примерно на 10 миллионов человек. В то же время рабочие перешли от менее продуктивной деятельности (в особенности в сельском хозяйстве) к производительной работе в индустрии. Экономика США с 1940 по 1950 г. возросла в 3 (!) раза.

Если вернуться в Украину, мы, конечно же, понимаем, что Украина и США находятся в разных статусах и с разной ресурсной базой.

Но что мы можем извлечь из опыта прошлого:

Милитаризованная экономика – это плановая экономика, где все ресурсы в государстве (и государственные и частные) подчинены единому плану для достижения единой цели – Победы! Милитаризированная экономика – не демократическая. Банально нет времени на плюрализм и демократию. Цена вопроса – жизнь и выживание Нам нужно иметь жесткий антикризисный план, предусматривающий решение важнейших задач :

Обеспечение армии необходимыми ресурсами (оружие, боекомплекты, топливо, логистика, питание, медицина, тыловое снабжение);

Экономика, работающая на победу – ставка на ВПК, госзаказ оборонных современных систем, создание экосистемы оборонных инноваций с государственным; финансированием, обеспечение критическими материалами. Работающая транспортная и энергетическая инфраструктура;

План обеспечения жизни людей – система сохранности, обеспечение продовольствием, работой, повышение квалификации.

Ответ критикам

Зная, что сейчас начнется вой поклонников либеральной экономической модели, отвечу.

Те модели, которые работают на растущей экономике, не работают в кризисные периоды. Различные вызовы требуют разных подходов и решений.

Именно этот подход позволил странам "азиатским экономическим тиграм" стать экономически успешными в то время, когда они находились, а некоторые и сегодня находятся в состоянии войны.

Важно заранее договориться, что милитаризованная экономика – это временное явление. К моменту устранения внешней опасности. Что не исключает потребности уже сегодня иметь стратегию экономического развития с построением экономики 4.0 вместо разрушенной индустриальной экономики времен СССР

А дальше строим счастливое либеральное общество! Но сначала – победим!