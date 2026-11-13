Ситуация перешла критическую черту: политолог призвал искать альтернативу Starlink
13 ноября украинские военные фиксируют перебои в работе Starlink на фронте. Государство должно в срочном порядке создать собственную систему связи, чтобы избавиться от зависимости от решений Илона Маска.
Политолог Виктор Таран в эфире 24 Канала заявил, что нынешние проблемы со связью требуют неотложных решений. По его словам, монопольное положение американского миллиардера наносит ущерб не только Украине, но и создает серьезные риски для вооруженных сил США и безопасности армий НАТО.
Почему монополия Маска угрожает обороне
Эксперт отметил, что Илон Маск, пользуясь монополией, ранее даже угрожал отключить Starlink для американских войск, если на него будут давить из-за убыточности системы.
Сейчас 105 конгрессменов от обеих ключевых партий США требуют от Пентагона и руководства компании официального отчета о работе сети. Если возникнет прямая угроза национальной безопасности, американские власти в будущем вполне могут национализировать сеть для решения оборонных задач.
Европейские союзники своевременно и исправно оплачивают действующие контракты на Starlink для ВСУ, поэтому любые сбои – это прямое нарушение обязательств, а не вопрос благотворительности. В то же время судебные иски и рассмотрение жалоб затянутся на месяцы, что абсолютно недопустимо для линии фронта.
Мы не можем постоянно зависеть от воли нескольких человек, находящихся в Америке. Монополия Илона Маска уже создает проблемы не только для Украины, но и для безопасности армии НАТО и самих США,
– подчеркнул Виктор Таран.
Виктор Таран о Starlink и создании собственных спутниковых систем: видео
Собственные спутники и гонка вооружений
Также политолог обратил внимание на закупки для оборонного сектора: более года назад Украина попала в технологическую ловушку, выбрав дешевые беспилотники, полностью зависимые от Starlink, и отвергнув более дорогие независимые решения.
Единственным выходом из тупика остается запуск собственной орбитальной сети, и Киев уже встал на этот путь вместе с Данией, осуществив успешный запуск спутников, а в дальнейшем планирует привлечь Великобританию, Францию и Германию.
Тем временем Россия активно формирует собственную низкоорбитальную группировку "Рассвет". Несмотря на зависимость от иностранных комплектующих и технические сбои, противник уже вывел на орбиту около 32 работающих аппаратов и не прекращает регулярных запусков.
Нам не следует радоваться чужим неудачам или тому, что у россиян из 20 спутников получается 16, а нужно сосредоточиться на собственных успехах и развивать собственные технологии,
– подытожил эксперт.
Ранее военный эксперт Иван Киричевский объяснял, что Силы обороны не могут отказаться от системы Starlink даже после появления отечественных спутников из-за необходимости дублирования каналов связи.
В то же время Александр Мусиенко подчеркивал, что внезапные ограничения скоростной связи Starshield бьют по работе украинских дронов-перехватчиков и вертолетов ПВО.