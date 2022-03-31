Почему Украине нужны пленные оккупанты: объясняет министр юстиции

Среди украинцев часто звучат мнения, что не нужно брать пленных оккупантов. Министр юстиции Денис Малюська объяснил, почему нам наоборот нужно их как можно больше.

По его словам, несмотря на все отвращение к военнопленным оккупантам, им нужно обеспечивать нормальные условия содержания. Это даст для Украины несколько важных преимуществ.

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Чем важны военнопленные

Прежде всего военнопленные – это важный ресурс. Во время войны или после ее завершения Украина сможет обменять их на своих военных, которые также находятся в плену.

Должное отношение к пленным и нормальные условия проживания могут убедить российских военных сдаваться в плен.

Это месседж для российских военных. Сдаваться в плен не страшно. Ничего мегакритичного после этого не случится. Пожалуйста, складывайте оружие, прекращайте воевать, приходите сюда, мы вас возьмем в плен,

– говорит Денис Малюська.

Российская пропаганда специально распространяет фейки, что в Украине якобы плохо обращаются с пленными. Так захватчики хотят подорвать доверие от международного сообщества. Но это абсолютная неправда: их никто не пытает, у них вполне адекватные условия содержания, предусмотренные международными стандартами и Женевскими конвенциями, к ним допускают представителей Красного Креста.

Пленные – важные свидетели военных преступлений России

Всем известно, что Россия регулярно нарушает правила войны: здесь и запрещенное оружие, и расстрел гражданских, и еще немало различных военных преступлений. Поэтому, чтобы привлечь к уголовной ответственности высшее военно-политическое руководство России, нужны военнопленные.

Чем зашквареннее, чем гнуснее пленный и его поступки, тем нам лучше. Потому что они будут более ценными свидетелями. Они расскажут, кто им давал приказы, когда, как они их выполняли,

– добавил господин Малюська.

Он дополнительно подчеркнул, что русские – варвары, украинцы – нет. Поэтому нам важно нормально относиться к пленным, чтобы не быть похожими на них.

Комментарий Дениса Малюськи относительно военнопленных: смотрите видео

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