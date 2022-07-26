Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк. По его словам, если путин снова начнет нарушать различные международные договоренности, в частности, относительно зерна, то это может помочь Украине.

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Пусть перессорится со всеми

Подоляк отмечает, что международная политика россии – это всегда ложь, нарушение договоренностей, кидание понтов и т.д. В частности, не удивительно было, что на следующий день после зерновой сделки оккупанты обстреляли Одесский морской порт.

Но такое поведение может нанести путину неожиданные последствия. Он уже испытывает определенные трудности в отношениях со многими государствами. Если будет больше проблем, это только Украине на руку. Пусть все узнают подлинное лицо россии.

У него сегодня есть определенные сложности с господином Токаевым из Казахстана. Если будет сложность с Турцией – это чудесно. Если из-за зернового кризиса будут те же трудности в отношениях с арабскими и африканскими странами – вообще супер. С Индией – тоже супер, – отметил Подоляк.

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Добавим, Подоляк отмечает, что российские оккупанты были шокированы, когда в Украине наступил третий этап войны. С появлением РСЗО HIMARS ВСУ серьезно повредили тылы захватчиков. Количество артиллерийских обстрелов снизилось в 10 раз.