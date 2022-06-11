"Один народ" никогда не был одним

История свидетельствует, что в Украине роль женщин традиционно была очень большой. В то время как в России, в Московии, женщины всегда сидели заперты в своих теремах (те, кто богаче), их оттуда никто не выпускал, всегда подозревали их во всех блудных грехах и потому закрывали на замок. Такая история, это не я придумал. Женщин в России избивали, заставляли с жениха снимать сапоги и подвергали всяческим другим унижениям.

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В Украине все было совсем по-другому. У нас женщина – это всегда ровня, всегда обладали полной властью, достаточно большой, человек, который принимает решение и имеет право принимать решение.

Сарматские корни

И вот откуда это произошло. Начиная примерно с 3 века до нашей эры, в Скифию началось переселение сарматского племени, целого ряда племен сарматских. Название этого племени переводится как "подпоясанное мечом".

Предки сарматов, как и предки скифов, были индоевропейским племенем. Где-то в середине 2 тысячелетия до нашей эры они отправились с территории Украины, с территории прародины европейских народов, на восток. Но потом, как и скифы, вернулись чуть позже.

Эти сарматы сначала были кочевыми, жили в крытых тележках, уводили за собой табуны лошадей и других животных. Где-то со 2 – 1 века до нашей эры началось расселение сарматов по всей территории Украины. То есть они фактически возвращались на свою землю, но где-то через 1000 – 1500 лет. И уже в 1 – 4 веке нашей эры римляне называли Карпаты Сарматскими горами. Постепенно сарматское население украинской лесостепи осело и стало земледельцами.

И вот эта вся сарматская история настолько глубоко укоренилась, что, например, супруга турецкого султана Сулеймана Пышного так и называлась Роксолана. Ее называли Роксоланой прямо за этой старой памятью. Это в 16 веке – сколько прошло времени!

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Начало украинского матриархата

Так вот, о женщинах. Женщины у сарматов пользовались особым уважением. Сарматских женщин-воинов греки называли амазонками. Скорее всего, их название происходит от сарматского слова "гамазан" – воин.

Эти амазонки создавали отдельные женские отряды и даже управляли крепостями. Так же, как в Украине, когда казаки шли в поход, очень часто женщины организовывали пахолков, челядь и командовали военными отрядами для защиты крепостей. В Украине это было довольно часто.

Почему сарматские всадницы иногда были даже лучшими воинами, чем мужчины? Потому что такими были боевые действия – лошадь легче выдерживала меньший вес всадницы. Сарматские мужчины очень уважали своих царевен, подчинялись их приказам.

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Рецепт украинской красоты, недоступен москвитам

И о красоте. Почему, например, украинки хороши, а у россиян эталон красоты – это злобный трусливый урод, ненавидящий весь мир, в бункере или, например, Маша Захарова? Или Аленушку недавно сделали, памятник. Почему они так безобразны?

Моя версия такова, что красота – это Божий дар. И ничего хорошего в мире не делается из ненависти, из зависти, из алчности и т.д. Красота дается не так-то просто. Это не только физическая вещь. На ненависти не бывает красоты. Лица, изуродованные злобой, ненавистью, жадностью – они не будут красивыми, как, например, у Маши Захаровой.

Если русские бабы заказывают себе на чужом пепелище пудреницу или что-нибудь украсть, то какими они могут быть после этого? Только уродами.

Мне кажется, что полнота ненависти делает людей уродами. Я это вижу по всяческим социально опустившимся людям, по людям, которые продырявлены злобой. Они становятся такими же несчастными и бессмысленными, как сама Россия.

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