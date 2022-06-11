"Одін народ" ніколи не був одним

Історія свідчить, що в Україні роль жінок традиційно була дуже великою. Тоді, як у Росії, у Московії, жінки завжди сиділи замкнені у своїх теремах (ті, хто багатший), їх звідти ніхто не випускав, завжди підозрювали їх у всіх блудних гріхах і тому закривали на замок. Така історія, це не я вигадав. Жінок у Росії били, змушували з наречених знімати чоботи і піддавали всіляким іншим приниженням.

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В Україні все було зовсім інакше. У нас жінка – це завжди рівня, завжди мали повну владу, досить велику, людина, яка ухвалює рішення та має право ухвалювати рішення.

Сарматське коріння

І ось звідки все це повелося. Починаючи приблизно із 3 століття до нашої ери, в Скіфію почалося переселення сарматського племені, цілої низки сарматських племен. Назва цього племені перекладається як "підперезані мечем".

Предки сарматів, як і предки скіфів, були індоєвропейським племенем. Десь у середині 2 тисячоліття до нашої ери вони вирушили з території України, з території прабатьківщини європейських народів на Схід. Але згодом, як і скіфи, повернулися трохи пізніше.

Ці сармати спочатку були кочовими, жили в критих візках, вели за собою табуни коней та інших тварин. Десь із 2 – 1 століття до нашої ери почалося розселення сарматів по всій території України. Тобто, вони фактично поверталися на свою землю, але десь через 1000 – 1500 років. І вже у 1 – 4 столітті нашої ери римляни називали Карпати Сарматськими горами. Поступово сарматське населення українського лісостепу осіло й стало землеробами.

І ось ця вся сарматська історія настільки глибоко вкоренилася, що, наприклад, дружина турецького султана Сулеймана Пишного так і називалася – Роксолана. Її називали Роксоланою просто за цією старою пам'яттю. Це у 16 ​​столітті – скільки минуло часу!

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Початок українського матріархату

Так ось, про жінок. Жінки у сарматів користувалися особливою шаною. Сарматських жінок-воїнів греки називали амазонками. Найімовірніше, їхня назва походить від сарматського слова "гамазан" – воїн.

Ці амазонки створювали окремі жіночі загони і навіть керували фортецями. Так само, як в Україні свого часу, коли козаки йшли в похід, дуже часто жінки організовували пахолків, челядь та командували військовими загонами для захисту фортець. В Україні це було досить часто.

Чому сарматські вершниці іноді були навіть кращими воїнами, ніж чоловіки? Тому що такими були бойові дії – кінь легше витримував меншу вагу вершниці. Сарматські чоловіки дуже поважали своїх царівен, підкорялися їхнім наказам.

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Рецепт української вроди, недоступний мосоквитам

І про красу. Чому, наприклад, українки гарні, а у росіян еталон краси – це злісний боягузливий виродок, який ненавидить увесь світ, у бункері чи, наприклад, Маша Захарова? Або Альонушку недавно зробили, пам'ятник. Чому вони такі потворні?

Моя версія така, що краса – це Божий дар. І нічого доброго у світі не робиться з ненависті, із заздрощів, з жадібності тощо. Краса дається не так просто. Це не лише фізична річ. На ненависті не буває краси. Обличчя, понівечені злістю, ненавистю, жадібністю – вони не будуть гарними, як, наприклад, у Маші Захарової.

Якщо російські баби замовляють собі на чужому згарищі пудреницю чи щось вкрасти, то якими вони можуть бути після цього? Тільки виродками.

Мені здається, що сповненість ненавистю робить людей виродками. Я це бачу по всіляких людях, які соціально опустилися, по людях, які продірявлені злістю. Вони стають такими ж нещасними та безглуздими, як і сама Росія.

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