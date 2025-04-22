Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Склад боеприпасов расположен примерно в 60 км от Москвы. Еще летом прошлого года украинские силы уже наносили удар по этому арсеналу.

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Почему это было крайне сложной задачей

Арсенал находится во Владимирской области, в 530 км от границы с Украиной. Его площадь – около 3,5 квадратных километров. Из-за серьезных повреждений, склад фактически уже не функционирует. Взрывы указывают на детонацию твердотопливных ракет – зенитных, баллистических и реактивных снарядов к системам залпового огня.

На территории арсенала было 45 отдельных хранилищ и 30 площадок для хранения боеприпасов. Новые видео показывают, что взрывы продолжаются. Россияне жалуются на серию повторных детонаций.

Как и все арсеналы ГРАУ, этот не имел узкой специализации. Здесь хранили различные типы боеприпасов – от артснарядов и ПТРК до зенитных и баллистических ракет. Также на базе проводили обслуживание боеприпасов,

– говорится в сообщении.

Этот удар считается одним из самых сложных. Арсенал расположен вблизи Москвы и прикрыт самой мощной системой ПВО в России. При этом в России официально не объявляли об угрозе ударов со стороны украинских БПЛА или ракет. Это может свидетельствовать об использовании других средств или провале работы ПВО. Российские власти уже подтвердили факт взрыва.