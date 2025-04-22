Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express. Склад боєприпасів розташований приблизно за 60 км від Москви. Ще влітку минулого року українські сили вже завдавали удару по цьому арсеналу.

Дивіться також Після вибухів на 51 арсеналі ГРАУ: в Росії евакуюють жителів 7 населених пунктів

Чому це було вкрай складним завданням

Арсенал знаходиться у Владимирській області, за 530 км від кордону з Україною. Його площа – близько 3,5 квадратних кілометрів. Через серйозні пошкодження, склад фактично вже не функціонує. Вибухи вказують на детонацію твердопаливних ракет – зенітних, балістичних та реактивних снарядів до систем залпового вогню.

На території арсеналу було 45 окремих сховищ і 30 майданчиків для зберігання боєприпасів. Нові відео показують, що вибухи продовжуються. Росіяни скаржаться на серію повторних детонацій.

Як і всі арсенали ГРАУ, цей не мав вузької спеціалізації. Тут зберігали різні типи боєприпасів – від артснарядів і ПТРК до зенітних і балістичних ракет. Також на базі проводили обслуговування боєприпасів,

– йдеться в повідомленні.

Цей удар вважається одним із найскладніших. Арсенал розташований поблизу Москви та прикритий найпотужнішою системою ППО в Росії. При цьому в Росії офіційно не оголошували про загрозу ударів з боку українських БПЛА чи ракет. Це може свідчити про використання інших засобів або провал роботи ППО. Російська влада вже підтвердила факт вибуху.