Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны ( ISW).

Почему в России не включали сигнал тревоги?

Российские чиновники сознательно пренебрегли безопасностью гражданских лиц и отказались включать сигналы воздушной тревоги при приближении угрозы. Аналитики связывают это с попыткой Кремля обеспечить максимальную явку на выборах в Госдуму России, поскольку атака произошла накануне последнего дня голосования.

Несмотря на заявление мэра Москвы Сергея Собянина о применении более 1600 средств воздушного поражения, чиновники не выпустили никаких официальных предупреждений. Местные жители отмечают, что во время предыдущих, гораздо менее масштабных ударов, системы оповещения всегда срабатывали исправно.

Массовые жалобы и вопросы россиян в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробева чиновники просто проигнорировали, после чего полностью закрыли возможность оставлять комментарии. Ограничения мобильной связи, которые обычно применяются в качестве контрмеры, лишь усугубили ситуацию для гражданского населения.

Российские власти, по-видимому, отдали приоритет обеспечению высокой явки избирателей на выборах в Госдуму, а не общественной безопасности, даже несмотря на то, что украинские войска нанесли удары по российской стратегической нефтяной и логистической инфраструктуре и не атаковали намеренно российские избирательные участки или другую избирательную инфраструктуру,

– говорится в отчете ISW.

Действиями чиновников выразили недовольство даже российские Z-блогеры, один из которых заявил о подрыве доверия общества к официальным сообщениям властей. Он подчеркнул, что блокировка интернета и отсутствие уведомлений не помогают скрыть последствия ударов, которые гражданские лица видели собственными глазами.

В результате попаданий на Московском НПЗ были повреждены технологические мощности по переработке нефти, а большой логистический объект в Софино сгорел дотла. Мэрия российской столицы пыталась оправдать сбои в работе транспорта и отмену более 30 авиарейсов якобы плановыми мерами безопасности.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по Московскому НПЗ, выведя из строя около 4% российских мощностей по переработке нефти. Таким образом, за первые 20 дней сентября общий объем парализованных мощностей российских НПЗ достиг около 14%. Известно, что мощность Московского НПЗ составляет около 12,15 миллиона тонн нефти в год.