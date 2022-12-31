Товары двойного назначения: какие есть 2 проблемы при ввозе дронов в Украину

Государственная служба экспортного контроля обозначает гражданские дроны как товары двойного назначения. Чтобы привозить беспилотники и комплектование нужно множество документов.

Об этом для 24 Канала рассказала народный депутат Галина Васильченко. Она отметила, что говорится о наиболее необходимых Mavic, Autel.

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"Их активно используют ВСУ. В частности, в части аэроразведки. Это действительно глаза и уши наших военных. Очень важно, чтобы как можно больше дронов изготавливали в Украине и заезжали сюда", – сказала депутат.

Проблема ввоза беспилотников

По словам Васильченко, в ЕС и США гражданские дроны есть как игрушки. Беспилотники используются для создания фото и видео.

"Мой племянник имел такой дрон и в начале войны передал военным. Это точно не был товар двойного назначения. Это была игрушка", – отметила депутат.

Васильченко сказала, что было очень много обращений от волонтеров, представителей разных общественных организаций, благотворительных фондов. Они хотят, чтобы служба экспортного контроля признала – невоенные дроны не подпадают под двойное назначение и кто-либо может их беспрепятственно привозить.

Сейчас благотворительные фонды могут завозить дроны, но для этого требуются гарантийные письма от воинских частей. Например, какой-то фонд завез 100 дронов и хочет раздать в 50 частей. Представляете, сколько нужно собрать документов, – отметила Васильченко.

Она заверила, что гражданские дроны действительно спасают жизнь наших военных, поэтому она вместе с другими народными депутатами направила соответствующие обращения в Госэкспортконтроль, чтобы дали объяснения и привели наше законодательство в соответствие с европейским.

Еще один нерешенный вопрос

Васильченко сказала, что также нужно самим развивать производство дронов. Для этого необходимо завозить комплектование. По словам нардепа, поэтому активно дискутируют и разрабатывают несколько законопроектов вместе с экспертами, волонтерами, представителями благотворительных фондов, Кабинетом Министров.

"То есть чтобы без НДС и пошлин позволили завозить гражданские дроны, а также комплектование. Очень много товаров могут трактовать как комплектование, но здесь очень важно найти баланс, чтобы были именно те товары, которые нужны, и не было злоупотреблений. Над этим работаем", – рассказала Васильченко.

Она отметила, что привлекли многих экспертов, чиновников, народных депутатов, чтобы скоро все урегулировать. По мнению Васильченко, Госэкспортконтроль может дать ответ в течение одного дня, но необходимо соответствующее желание.

"Из-за резонанса, который поднялся на этой неделе, верю в положительное решение этой проблемы в ближайшие дни", – добавила нардеп.