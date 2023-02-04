Кремль не держит вагнеровцев на скамейке запасных. Об этом для 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.

К теме "Путин понимает, что проиграл": конфликты среди российского руководства не утихают

"Вагнеровцы понесли большие потери во время штурмов Соледара и многонедельного штурма Бахмута. То, что от них осталось, перебросили на другие части фронта. Их там используют как передовой отряд штурмовиков, который терпит наибольшие потери", – рассказал Федоров.

Обратите внимание – военный эксперт Юрий Федоров о "Вагнере" и Пригожине: смотрите видео

Пригожин опасный конкурент

По словам военного эксперта, причины того, что Кремлю не жалко вагнеровцев, очень ясны. Пригожин позволил себе конфликтовать с российскими генералами, сгруппированными вокруг Герасимова и Шойгу.

После этого Пригожин был приструнен. Его отодвинули от основного направления военных действий. Вместо вагнеровцев пришли воздушно-десантные войска. То, что осталось от вагнеровцев, будет штурмовать по направлению к Орехову, Гуляйполю, – рассказал Федоров.

Он отметил, что российскому генштабу безразлично на Пригожина, потому что он выступил как опасный конкурент. У главы вагнеровцев были хорошие связи с Кремлем и лично с Владимиром Путиным.

"Таких людей в России очень не любят. Их отодвигают как можно дальше. Если "Вагнер" терпит больше потерь, то спокойнее себя будет чувствовать генерал Герасимов. Думаю, что если Пригожину повезет, то его отправят в Африку, где он будет командовать наемниками. Если не повезет, то может гораздо печальнее сложиться его жизнь", – добавил военный эксперт.

Вагнеровцы в войне против Украины: последние новости