Кремль не держит вагнеровцев на скамейке запасных. Об этом для 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.
К теме "Путин понимает, что проиграл": конфликты среди российского руководства не утихают
"Вагнеровцы понесли большие потери во время штурмов Соледара и многонедельного штурма Бахмута. То, что от них осталось, перебросили на другие части фронта. Их там используют как передовой отряд штурмовиков, который терпит наибольшие потери", – рассказал Федоров.
Обратите внимание – военный эксперт Юрий Федоров о "Вагнере" и Пригожине: смотрите видео
Пригожин опасный конкурент
По словам военного эксперта, причины того, что Кремлю не жалко вагнеровцев, очень ясны. Пригожин позволил себе конфликтовать с российскими генералами, сгруппированными вокруг Герасимова и Шойгу.
После этого Пригожин был приструнен. Его отодвинули от основного направления военных действий. Вместо вагнеровцев пришли воздушно-десантные войска. То, что осталось от вагнеровцев, будет штурмовать по направлению к Орехову, Гуляйполю, – рассказал Федоров.
Он отметил, что российскому генштабу безразлично на Пригожина, потому что он выступил как опасный конкурент. У главы вагнеровцев были хорошие связи с Кремлем и лично с Владимиром Путиным.
"Таких людей в России очень не любят. Их отодвигают как можно дальше. Если "Вагнер" терпит больше потерь, то спокойнее себя будет чувствовать генерал Герасимов. Думаю, что если Пригожину повезет, то его отправят в Африку, где он будет командовать наемниками. Если не повезет, то может гораздо печальнее сложиться его жизнь", – добавил военный эксперт.
Вагнеровцы в войне против Украины: последние новости
- Разведка Великобритании сообщила, что в России перестали активно вербовать заключенных в "Вагнер". Причиной является рост напряжения между ЧВК "Вагнера" и министерством обороны России.
- В Украине уничтожили вагнеровца, убивший мать и сестру. Он добровольно пошел на войну против Украины.
- Вагнеровцев 15 января из Бахмута опрокинули на левый берег Херсонской области.