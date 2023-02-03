Аналитики из OSINT Georgia обнаружили очередного монстра, которого удалось уничтожить в войне против Украины. Речь идет о Романе Лазарчуке из Донецка в Ростовской области. Он один из тех, кто сознательно отправился убивать мирных жителей. Да и ему не привыкать это делать.

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Сжег сестру и мать

Известно, что 32-летний вагнеровца убили еще 17 декабря. Правда, только недавно тело этого мерзавца привезли в родной город. Там его и зарыли в землю 1 февраля.

Лазарчук – настоящий преступник. Его посадили за решетку на 17 лет. Причиной тому стало двойное убийство. Он лишил жизни собственных сестру и мать еще в 2014 году. Известно, что он облил их бензином и поджег.

Заметим, что вагнеровцам вообще не важно, кого убивать. Так, один из бывших наемников пожаловался, что они охотно ликвидируют и своих.

Вагнеровцы убивают своих же

Об этом рассказал бывший командир вагнеровцев Андрей Медведев. Ему удалось бежать в Норвегию. Оттуда он рассказывает, что же происходит внутри ЧВК "Вагнера", которую создал Пригожин. Самое важное, что вам нужно понять: потерь среди наемников никто не считает.

Как рассказал Медведев, они расстреливают всех, кто отказывается воевать. Тела ликвидированных просто сбрасывали в окопы. Их рытьем занимались так называемые вагнеровцы-стажеры.

Самого Пригожина он называет "дьяволом". Экс-вагнеровец подчеркнул, что ликвидированных вагнеровцев часто причисляют к числу пропавших без вести. Это выгодно ПВК "Вагнера", ведь можно сэкономить деньги на компенсации для семей уничтоженных наемников.

В то же время следует понимать, что у вагнеровцев отсутствует тактика. По словам Медведева, они буквально наугад открывали огонь и гибли и гибнут "пачками".

Убежал же экс-вагнеровец не из-за зверств, совершаемых другими наемниками. Он просто боялся за свою тушу, ведь не хотел, чтобы его убрали свои же. Поэтому ему удалось покинуть позиции. Правда, вернулся он не в Россию, где его непременно казнили бы, а перебрался в безопасную Норвегию.