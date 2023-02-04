Кремль не тримає вагнерівців на лаві запасних. Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.

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"Вагнерівці зазнали великих втрат під час штурмів Соледара й багатотижневого штурму Бахмута. Те, що від них залишилося, перекинули на інші частини фронту. Їх там використають як передовий загін штурмовиків, який зазнає найбільших втрат", – розповів Федоров.

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Пригожин небезпечний конкурент

За словами військового експерта, причини того, що Кремлю не шкода вагнерівців, дуже зрозумілі. Пригожин дозволив собі конфліктувати з російськими генералами, які згруповані навколо Герасимова й Шойгу.

Після цього Пригожина приструнили. Його відсунули від основного напрямку військових дій. Замість вагнерівців прийшли повітряно-десантні війська. Те, що залишилося від вагнерівців, штурмуватиме у напрямку до Оріхова, Гуляйполя, – розповів Федоров.

Він зазначив, що російському генштабу байдуже на Пригожина, бо він виступив як небезпечний конкурент. В очільника вагнерівців були добрі зв'язки з Кремлем й особисто з Владіміром Путіним.

"Таких людей в Росії дуже не люблять. Їх відсовують якомога далі. Якщо "Вагнер" зазнає більше втрат, то спокійніше себе почуватиме генерал Герасимов. Думаю, що коли Пригожину пощастить, то його відправлять в Африку, де він командуватиме найманцями. Якщо не пощастить, то може набагато сумніше скластися його життя", – додав військовий експерт.

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