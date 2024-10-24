Такое мнение 24 Канала озвучил ведущий канала "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян, объяснив, чем выгодны Владимиру Путину северокорейские солдаты в отличие от российских мобилизованных.

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Армия – путевка в жизнь

По словам Асланяна, если принудительная мобилизация внутри России будет угрожать Путину ростом градуса в обществе, то с воинами КНДР все проще. Они живут в условиях тотального отсутствия прав и свобод, поэтому на войну отправляются без колебаний.

Понятия "взяли в заложники и отправили в армию" у них нет. Потому что там, если кому-то повезло попасть в армию, ему все завидуют. Потому что его обеспечивает государство. Карьера в армии, это единственный социальный лифт в КНДР,

– отметил Асланян.

Что касается родственников военных в Северной Корее, то для них это единственная возможность чувствовать себя в относительной безопасности, но в то же время под еще большим контролем со стороны властей.

Страна-концлагерь

Кроме того, ведущий канала "Ходорковский LIVE" обратил внимание на то, что в КНДР не существует государственных и общественных институтов в том виде, в котором привыкли их понимать в Европе.

"Мы зря понимаем Северную Корею как государство. У них нет свободы перемещений, свободы в любом смысле. Это один большой концлагерь. Там все институты не работают так, как в цивилизованном мире. Поэтому для них любая возможность вырваться из этого концлагеря – это уже в определенном смысле свобода", – резюмировал Сергей Асланян.

Напомним, в Китае отреагировали на появление войск КНДР в России, отметив, что не в курсе ситуации вокруг участия северокорейцев в войне в Украине.