Таку думку 24 Каналу озвучив ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян, пояснивши, чим вигідні Володимиру Путіну північнокорейські солдати на відміну від російських мобілізованих.

Дивіться також "Це перші пташки": наскільки важко росіянам буде взаємодіяти з військами КНДР

Армія – путівка у життя

За словами Асланяна, якщо примусова мобілізація всередині Росії загрожуватиме Путіну зростанням градуса в суспільстві, то з вояками КНДР все простіше. Вони живуть в умовах тотальної відсутності прав та свобод, тому на війну відправляються без вагань.

Поняття "взяли в заручники та відправили в армію" в них немає. Бо там, якщо комусь пощастило потрапити в армію, йому всі заздрять. Бо його забезпечує держава. Кар'єра в армії, це єдиний соціальний ліфт в КНДР,

– зазначив Асланян.

Щодо родичів військових у Північній Кореї, то для них це єдина змога почуватися у відносній безпеці, але водночас під ще більшим контролем з боку влади.

Країна-концтабір

Окрім того, ведучий каналу "Ходорковський LIVE" звернув увагу на те, що в КНДР не існує державних та суспільних інституцій в тому вигляді, в якому звикли їх розуміти в Європі.

"Ми дарма розуміємо Північну Корею як державу. В них немає свободи переміщень, свободи в будь-якому сенсі. Це один великий концтабір. Там всі інститути не працюють так, як в цивілізованому світі. Тому для них будь-яка можливість вирватись з цього концтабору – це вже в певному сенсі свобода", – резюмував Сергій Асланян.

Нагадаємо, у Китаї відреагували на появу військ КНДР в Росії, зазначивши, що не в курсі ситуації навколо участі північнокорейців у війні в Україні.