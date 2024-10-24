Голова Ради резервістів Сухопутних військ зауважив 24 Каналу, що Росія зараз активно використовує інформацію про північнокорейських солдатів у своїй пропаганді.

До речі Солдати КНДР в Україні серйозно докучають доктрині Китаю, – NYT

Роль військ КНДР у війні проти України

Тимочко припускає, що військові з КНДР, яких уже залучила Росія, для перевірки, щоб побачити їхню ефективність на конкретних напрямках й визначити, для яких завдань їх використовуватимуть.

Вони – це перші війська, перші, так би мовити, пташки, які залетіли в російську армію,

– сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ.

За його словами, військові КНДР облаштовуватимуть власний побут, з часом відбудеться їх накопичення. Чим більше буде північнокорейських солдатів – тим більшу територію чи напрямок зможуть охоплювати й виконувати більше завдань. Тож не варто применшувати загрози.

Він зауважив, що північнокорейські війська вже залучені до бойових дій, незалежно від того, чи безпосередньо беруть участь у контактних боях. Адже в бою беруть участь і безпосередньо піхота, штурмові війська, танкові артилеристи, а також і сили підтримки, логістики.

Північнокорейські війська, в якій би функції не були, вони залучені для успіху чи спроби досягнути успіху російських військ в агресії проти України,

– наголосив Тимочко.

Зрозуміло, додав він, що Північна Корея наважилася на такий крок, усвідомлюючи, що програш Росії стане також її поразкою та відповідальністю.

Наскільки серйозна проблема мовний бар'єр

Голова Ради резервістів Сухопутних військ зауважив, що чим більші будуть масштаби військ КНДР, тим меншим стане мовний бар'єр. Тому що взаємодія відбуватиметься на рівні командних центрів і немає значення, якою мовою своїм військам далі віддаватимуть накази ті ж північнокорейські командири.

До того ж, нагадав він, Росія проводила багато навчань не тільки з Білоруссю, а й з Північною Кореєю, Китаєм, Іраном та країнами ОДКБ, де російська не є основною мовою.

Солдати КНДР як елемент гібридної війни

Тимочко наголосив, що Росія зараз використовує інформацію про північнокорейських солдатів у своїй пропаганді, намагаючись розкрутити панічні настрої, показати консолідованість і потужність диктаторів. Тому Кремль демонструє фото, які підтверджують появу військових КНДР у Москві.

Це все намагання продемонструвати, що Росія не одна, що санкції для них не страшні й вони готові жертвувати населенням заради своїх диктаторів,

– сказав військовий.

І зараз, констатував він, коли дві ідеології зіткнулися на території України, демократії відстають у швидкості ухвалення рішень, на відміну від диктатур.