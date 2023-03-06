Гарантии мира для Украины и раздел "империи": как поможет Китай и почему война затягивается

24 февраля 2022 года никто и не думал о том, что война будет продолжаться так долго. Большинство военных экспертов "давали" Украине 3–4 дня, максимум – неделю. После этого должны были наступить "темные времена". Но они не наступили. Но что ждет Украину дальше и к чему нам следует готовиться?

Марионеточное правительство в Киеве с Медведчуком во главе, вспышки партизанского движения по всей Украине (прежде всего – на Западе), которые постепенно будут подавляться оккупационными войсками, расчленение государства на части (передача Закарпатья Венгрии, изоляция и маргинализация Галиции – она им никогда не была нужна, здесь Москва ломала себе зубы еще в середине 20-го века)… Вот таким виделось будущее нашей страны как в России, так и во всем остальном мире. Но случилось иначе. 24 Канал анализирует, а что же изменилось за это время, почему война затягивается, а главное как может завершиться и на каких условиях?

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Какой победы ждут украинцы

Мы выстояли год. И несмотря на усталость и истощение оказались готовы бороться дальше – бороться до конца... Каким же должен быть этот "конец"? Каким видится завершение войны теперь, спустя более года после начала полномасштабного вторжения и массированных обстрелов наших городов, после бегства врага из Киева, после освобождения Харьковщины и освобождения Херсона, после десятков тысяч убитых и раненых наших героев и сотен тысяч уничтоженных и искалеченных врагов.

Каким может быть завершение войны и послевоенный мир? Неужели в один прекрасный день в своем очередном видеообращении президент Владимир Зеленский объявит: "Враг сдался, Россия подписала договор о капитуляции, над башнями Кремля развеваются желто-синие флаги!" Вряд ли… "Но война должна завершиться нашей победой!" – скажет большинство наших пассионарных сограждан. И каждый из них будет вкладывать в слово "победа" свое собственное содержание.

Давайте попробуем разобраться, каким может быть мир и наша страна после окончания войны:

Каким смыслом следует наполнить слово "победа" нам – украинцам?

Какое содержание вкладывают в словосочетание "завершение войны" наши партнеры и какие варианты выглядят для них приемлемыми?

Что может оказаться приемлемым для "нового влиятельного участника событий" – недавно предложившего свой "мирный план" Китая?

И, в конце концов, что будет с соседней 140-миллионной страной-соседкой, развязавшей эту войну, а население которой (в большинстве своем) ужасно фашизировано и "заражено бациллой "победобесия"?

Гарантии безопасности и игра слов в Будапештском меморандуме

Для начала следует перенестись во времени на 24 года в прошлое, в исторический день – 5 декабря 1994 года.

. В Patria Hall Будапештского конгресс-центра собрались мужчины в темных деловых костюмах, вокруг много охраны и сотрудников спецслужб, что свидетельствовало о высоком уровне присутствующих. На длинных полированных столах из темного дерева пышные корзины с бело-розовыми лилиями – символом чистоты и целомудрия… Четверо мужчин в центре зала как раз завершили обмениваться документами в папках, с которыми им помогали разобраться помощники. Это подписание "Будапештского меморандума".

Слово взял президент Соединенных Штатов Америки:

"Путь к этому моменту был долгим и трудным… Но настойчивость, мужество и здравый смысл победили", — провозгласил Билл Клинтон, один из четырех подписавших Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Создание безопасности в эпоху после холодной войны требует объединения, а не разъединения. Обязательства по гарантиям безопасности, которые премьер-министр Мейджор, президент Ельцин и я дали этим трем странам (Украине, Беларуси и Казахстану) двигают нас дальше в этом направлении. Они подчеркивают нашу независимость, нашу приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности этих государств…"

Меньше, чем двадцать лет спустя, в марте 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым и разожгла войну на Донбассе, украинцы осознали, что напоминание о Будапештском меморандуме – это трата времени.



Каждый из подписавших Меморандум имел собственную причину, чтобы не разрушать удобный статус кво: в США – политики, как лингвисты, принялись обсуждать семантику слова "assurances", доказывая, что "заверения" – это совсем не "гарантии", а мы неправильно все поняли. Ну а Россия заявила, что результатом "недавнего переворота в Украине" стало появление "нового государства", с которым она, Россия, ничего не подписывала, а соответственно и обязательств никаких не принимала.

Какой сценарий для нас самый лучший и как в этом поможет Китай

24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, мы уже понимали и знаем до сих пор, что единственной гарантией нашей безопасности являемся мы сами – украинцы и украинки. Те, которые вот уже более года мужественно противостоят врагу в рядах Вооруженных Сил Украины, которые самоотверженно занимаются волонтерством и делают свою работу, платя налоги.

Все мы являемся гарантами безопасности и, в конце концов, существования самого государства Украина. Но под боком у нас лживая, хищная и ненасытная империя, замаскированная под цивилизованную страну, участницу международных договоров и организаций – Российская Федерация. И неважно, отдаст ли душу дьяволу нынешний ее руководитель рано или поздно. Население России, за десятки лет "подсевшее на иглу" токсического дурмана фашистской пропаганды, не способно сегодня или в ближайшее время выбрать себе сознательную, адекватную власть.

Любой демократический кандидат в президенты России, который теоретически может появиться после смерти Путина, не наберет и 10%, если будет идти на выборы под лозунгами возвращения незаконно захваченных территорий Украины, Грузии и Молдовы или разоружения. А значит, существование Украины как государства и украинцев как народа всегда будет под угрозой, если не реализовать радикальных изменений в этой стране.

Итак, нашей победой или завершением войны мы не сможем считать изгнание врага за границы 1991 года. Нашей победой и завершением войны на длительный период станут лишь распад и деколонизация последней империи мира, которая до сих пор существует. И такой вариант развития истории является реальным, а нашим союзником в реализации такого сценария может стать… Китай.

Интересы "Поднебесной" уже давно вышли за пределы ее государственных границ. Тихой сапой Китай проложил каналы связи с большим количеством стран в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

У руководства Китая никогда не было вопросов к уровню демократизации в той или иной стране, они не задавали вопросы о свободе слова и печати, соблюдении прав меньшинств или другие неудобные вопросі.

Они просто наводили тесные экономические связи, демонстрируя разницу между подходами западного мира и своим прагматическим подходом.

Но сейчас Китаю не нужно немедленное поражение России. Вернее, ему не нужно поражение на условиях США. Весь год Китай, занимая позицию постороннего наблюдателя, не слишком активно комментировал события в Украине.

Позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы призываем

соответствующие стороны достичь прекращения огня путем диалога и переговоров,

– заявил 21 сентября 2022 года представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Позиция Пекина была четко заявлена лишь несколько раз, в частности, когда, потерпев очередное поражение в войне, Путин снова начал угрожать ядерным оружием. Ядерное оружие слишком опасно, чтобы игнорировать эту угрозу, и Китай, судя по всему, сделал предупреждение Путину, чтобы тот "держал себя в руках". На официальном уровне эти предупреждения звучали как призывы к воздержанию еще в начале полномасштабного вторжения:

Китай призвал к сдержанности после решения президента России Владимира Путина о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности. Все стороны должны сохранять спокойствие, проявлять воздержание и избегать дальнейшей эскалации,

– сказал тогда спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопросы журналистов 28 февраля 2022 года.

А также говорится о суровых предупреждениях о недопустимости применения ядерного оружия уже через год войны:

Все стороны должны четко соблюдать конвенции по ядерной безопасности и не допускать ядерных инцидентов. Ядерное оружие не может быть использовано, ядерной войны не может произойти!

– заместитель посла КНР в Организации Объединенных Наций Дай Бин.

Что могло бы быть расценено Китаем как "выгодное предложение партнерства"?

Возможность продолжать расти в экономическом плане , а соответственно решить внутренние проблемы со спадом экономики, вызванные как продолжительной пандемией и карантинными ограничениями, так и недальновидной финансовой политикой (в частности, в капитальном строительстве, о чем уже написано немало).

, а соответственно решить внутренние проблемы со спадом экономики, вызванные как продолжительной пандемией и карантинными ограничениями, так и недальновидной финансовой политикой (в частности, в капитальном строительстве, о чем уже написано немало). Реальность угрозы экономических санкций США и ЕС в случае нарушения санкций – это второй фактор, влияющий на принятие решений в Пекине. Некая "вилка возможных вариантов", знаменитые "пряник и кнут", которых не имеет Путин. Это тоже понимают в Москве. И потому ужасно нервничают в последнее время.

Китай не наш союзник в этой войне. Так же как не он союзник и для России, называет себя лишь "партнером" – то есть тем, кому выгодно поддерживать отношения. И такую позицию Китай занимал всегда, по крайней мере, несколько последних десятилетий, когда Компартия Китая поставила экономику страны на "капиталистические рельсы". И надо отдать должное, такая политика принесла Китаю немалые дивиденды – рост ВВП страны в течение этих лет был в разы быстрее остальных стран мира.

Теперь для Москвы "выигрышным" вариантом завершения войны выглядит "отвод сил на позиции 23 февраля 2022 года". Последние пропагандистские фильмы Кремля начинают готовить население к такому сценарию развития событий! Учитывая менталитет и "уровень" аудитории, это им будет не так сложно сделать. Но именно на этот вариант завершения войны никак нельзя соглашаться Украине! Ведь это не "завершение войны", тем более не "победа", а только перемирие!

Раздел империи на части, передача под внешнее управление Китая Сибири, а ЕС/США – отдельных регионов европейской части, карантинный режим и специальный "План Маршалла" для всей России (с такой же обязательной методической воспитательной работой в течение 2–3 поколений) – только в таком случае угроза очередного вторжения или вообще какая-либо военная угроза станут минимальными. Как ни странно, это должно стать оптимальным решением не только для Китая, США/ЕС и для нас, но и для жителей России.

Ведь под таким внешним управлением отсталые регионы Сибири и Забайкалья достаточно быстро получат надлежащие инвестиции и развитие, перестанут "горбатиться на Москву". То же касается и европейской части российской империи, во многих районах которой население не знает, как выглядит унитаз или стиральная машина.

Оживление в экономике, в том числе за счет торговли энергоносителями, позволит достаточно быстро выплатить репарации нашей стране на восстановление поврежденных войной городов и сел.

Украине же нужны не новые меморандумы с "assurances-заверениями" ни со стороны Китая, ни со стороны США/ЕС, а договор о членстве в НАТО и дальнейшая интеграция в Европейский Союз. Сценарий выглядит фантастическим? А кто бы поверил 24 февраля 2022 года в то, что мы и мир уже сделали по состоянию на данный момент?!