В связи с поданной финнами заявкой на вступление в НАТО и закупкой финнами 65 истребителей F-35 российские военные, наконец, решили что-то погуглить о ВВС Финляндии.

На болотах "полыхает"

Поэтому у пропагандистов агрессора сейчас распространяется эпическая истерика, потому что, как "внезапно" оказалось финны в качестве эмблематики своих военных самолетов в течение ста лет подряд, где-то до 2020 года включительно использовали свастику. Еще и голубую(!).

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Историческая память

Интересно, что даже после завершения Второй мировой финны свою "толерантную" свастику, под которой они летали с 1918 года, никуда не убрали и лишь немного свернули ее использование.

Финны всем всегда терпеливо объясняли, что эмблематика их самолетов к нацистам никакого отношения не имеет (это действительно так) что это их государственная история.

Даже СССР с этим "как-то жил".

Примером очень интересной остается нынешняя символика их военно-воздушной академии, Ilmasotakoulu. Не буду даже размещать картинку, потому что забанит навсегда, сами гуглите.

Ну, а вообще если российская агрессия и дальше будет распространяться по миру, то можно надеяться на интересные кадры с теми же "толерантно-историческими" финскими F-35 над Москвой и Петербургом. Я лично не против.