На болотах "полихає"

Тому у пропагандистів агресора наразі поширюється епічна істерика, бо, як "раптово" виявилося фіни у якості емблематики своїх військових літаків протягом ста років поспіль, десь до 2020 року включно використовували свастику. Ще й блакитну (!).

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Історична пам'ять

Цікаво що навіть після завершення Другої світової фіни свою "толерантну" свастику, під якою вони літали з 1918 року, нікуди не прибрали й лише наразі трохи згорнули її використання.

Фіни усім завжди терпеливо пояснювали, що емблематика їх літаків до нацистів ніякого відношення не має (це дійсно так) що це – їх національна історія.

Навіть СРСР з цим "якось жив".

Прикладом дуже цікавою залишається є нинішня символіка їх військово-повітряної академії, Ilmasotakoulu. Не буду навіть розміщувати картинку, бо забанить назавжди, самі гугліть.

Ну, а загалом якщо російська агресія й надалі буде поширюватися світом то можна сподіватися на цікаві кадри із тими самими "толерантно-історичними" фінськими F-35 над Москвою та Петербургом. Я особисто не проти.