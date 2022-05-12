Почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО является катастрофическим провалом Росси

Само собой, вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это катастрофа небольшая. НАТО и раньше России не угрожало, и с Финляндией и Швецией внутри угрожать особенно не будет. Но если считать, что в интересах России было невступление, это очередной – и катастрофический провал.

Почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО

Финляндии, пробывшая нейтральной 70 лет, и Швеция, пробывшая чуть больше 200, вступают в НАТО по трём причинам.

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Во-первых, ничем не спровоцированное нападение на Украину показало, что обещаниям, договорам, заявлениям России бессмысленно доверять.

Во-вторых, НАТО защитит эти страны лучше, чем их собственные – довольно большие и современные, по европейским меркам – армии.

В третьих, у России нет возможностей остановить это вступление.

НАТО выгодно добавление двух стран, потому что это и военные силы, и разведка, и надёжные, с устойчивыми политическими режимами, партнёры. НАТО в ответ предлагает "пятую статью" – нападение на страну-члена НАТО является нападением на все.

Взаимовыгодный обмен. Мир движется взаимовыгодными обменами (неэкономисту трудно это принять, но торговля важнее производства), а не угрозами.

А вот интересно, что выгодного предлагала Швеции и Финляндии Россия?

Да ничего не предлагала. "Гарантии безопасности"? Ничем не подкрепленные пустые слова. Да и пустых слов не произносила.

Было много угроз – и от Путина, и от идиота Медведева, и по дипломатическим каналам. Но в угрозах нет ничего "взаимовыгодного". Угрозами можно чего-то добиться от слабого – и то, угрозами всегда можно добиться меньше, чем взаимной выгодой.

Путин и Ко решили, со своим опытом подворотни, что ничего взаимовыгодного не бывает – глупость, но выучили же, и сколько их жизнь не учит, всё угрожают и угрожают. С теми же катастрофическими результами.

Вот НАТО предлагает вступающим странам объединение оборонных систем, участие в принятии решений и тому подобное.

Россия предлагала что-нибудь такое Финляндии и Швеции? Разместить их военные базы на своей территории, включить в какой-то реальный механизм надзора за российской армией, дать доступ на военные заводы и к секретным данным разведки?

Это была бы уступка, предложение выгоды, реальное, а не пустое сотрудничество. И, заодно, гарантия безопасности. Если бы Финляндия получила бы такой же доступ к российским данным, какой у неё есть с партнёрами по НАТО, может быть, она бы не так боялась неспровоцированного нападения?

Очередное фиаско России

Я знаю в российском МИДе считают, что они занимаются "не внешней политикой, а дипломатией". Путин выбирает политику, они её осуществляют/оформляют.

Раз у Путина и его окружения есть такое представление, что ничего, кроме угроз, ни на кого не действует, мы, умные, будем ретранслировать угрозы. Это если бы нам сказали предлагать взаимовыгодные решения, мы бы тогда бы… Но даже ничего не предлагать?

Возьмите любой текст людей из российского внешнеполитического истеблишмента с ключевым словом "НАТО" и найдёте там тонны, километры пустой болтовни, но не предложения – что Россия должна отдать, уступить, подарить, заплатить соседям, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Как сделать так, чтобы им было выгодно быть в альянсе с Россией?

До смены внешней политики ещё далеко - боюсь, ещё не один позорный провал. Вряд ли в истории России был период хуже во внешней политике – двадцать лет испорченных отношений, незаключенных союзов, неполученных выгод... И конца этому пока не видать.

Но, вот, менять способ думать – хотя бы самому, перед листом бумаги – можно уже сейчас. Что надо делать, чем делиться, что с тобой хотели взаимодействовать, чтобы тебя уважали и тебе помогали?

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