Залужный объяснил, почему ВСУ пока не бьют противокорабельными ракетами по российскому флоту

Угроза ракетных ударов с акватории Черного моря все еще очень высока. Так что возникает резонный вопрос: почему бы не бить по флоту россии. Залужный на него ответил.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что мешает ВСУ бить по флоту врага противокорабельными ракетами. Сразу же оговоримся: причина достаточно проста.

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Враг не рискует приближаться

Прежде всего, Залужный подчеркнул, что наши военные пристально следят за активностью врага в Черном море. Это необходимо делать, чтобы оценивать все еще существующие риски.

Если говорить о возможности атаки вражеского флота, то здесь не все так просто. россияне оценивают наш потенциал, поэтому не рискуют двигаться вперед. Поэтому они удерживают свои суда на расстоянии, которое гарантирует, что ВСУ по ним не попадут.

Однако, при попытке наступления врага, мы будем применять наши противокорабельные ракеты,

– подчеркнул Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ, а также министр обороны Алексей Резников сделали акцент на поддержке наших партнеров. Благодаря ей наши защитники и защитницы могут следить не только за подготовкой, но и самим запуском российских ракет.

Сразу оговоримся, что враг использует не только старые и сравнительно предполагаемые снаряды, но и новые и крайне непредсказуемые. Так что иногда невозможно за ними ни проследить, ни уничтожить до момента попадания.

Напоминаем, что угрозы из акватории Черного моря сохраняются. Враг все еще содержит там несколько носителей крылатых ракет типа "Калибр", которыми он ежедневно атакует Украину.

К сожалению, беспокойным было утро для жителей Николаева. Сначала в городе прогремели более 10 мощных взрывов, а после этого – объявили о воздушной тревоге.

Враг попал в университеты

Об этом сообщил глава Николаевской ОВО Виталий Ким. Он подчеркнул, что российские военные продолжают бить по учебным заведениям Украины.

Глава ОВА также обратился к представителям университетов всех демократических стран. Он призвал их утверждать, что Россия – террорист.

Известно, что сразу несколько ракет оккупантов попали в крупнейшие университеты Николаева. Момент атаки сняли камеры наблюдения.

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