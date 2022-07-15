Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що заважає ЗСУ бити по флоту ворога протикорабельними ракетами. Відразу ж обмовимось: причина досить проста.

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Ворог не ризикує наближатись

Передовсім Залужний підкреслив, що наші військові пильно стежать за активністю ворога у Чорному морі. Це необхідно робити, щоб оцінювати можливі ризики, які все ще існують.

Якщо ж говорити про можливість атаки ворожого флоту, то тут не все так просто. росіяни оцінюють наш потенціал, тож не ризикують сунутись вперед. Тож вони наразі утримують свої судна на відстані, яка гарантує, що ЗСУ по них не влучать.

Однак, при спробі наступу ворога, ми будемо застосовувати наші протикорабельні ракети,

– підкреслив Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ, а також міністр оборони Олексій Резніков зробили акцент на підтримці наших партнерів. Завдяки їй наші захисники та захисниці мають можливість стежити не лише за підготовкою, а й самим запуском російських ракет.

Відразу ж обмовимось, що ворог використовує не лише старі та порівняно передбачувані снаряди, а й нові та вкрай непередбачувані. Тож іноді неможливо за ними ані простежити, ані знищити до моменту влучання.

Нагадуємо, що загрози з акваторії Чорного моря зберігаються. Ворог усе ще утримує там кілька носіїв крилатих ракет типу "Калібр", якими він щоденно атакує Україну.

На жаль, неспокійним був ранок для мешканців Миколаєва. Спочатку у місті пролунали понад 10 потужних вибухів, а після цього – оголосили про повітряну тривогу.

Ворог влучив в університети

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він підкреслив, що російські військові продовжують бити по навчальних закладах України.

Очільник ОВА також звернувся до представників університетів усіх демократичних країн. Він закликав їх стверджувати, що росія – терорист.

Відомо, що відразу кілька ракет окупантів влучили у найбільші університети Миколаєва. Момент атаки зняли камери спостереження.

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