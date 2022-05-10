Почему "вторая" армия мира начала бить по Украине ракетами, которым больше 60 лет

Итак, по Одессе и Одесской области российские оккупанты начали применять ракеты Х-22. В частности, по Арцизу прилетело две ракеты Х-22, а по самой Одессе был осуществлен пуск одной ракеты Х-22.

Россия полезла в советские запасы

Х-22 ранее не применялись по территории Украины, поскольку это не просто старые советские ракеты, а очень старые советские ракеты, разработка которых началась в 1958 году.

О главном Путин хотел напугать мир самолетом "судного дня", но показал конец режима в цвете

У ракеты очень большая боевая часть – 960 килограммов, но вероятность уничтожения ее средствами противовоздушной обороны выше, чем у крылатой ракеты "Калибр" или Х-101 и П-800. Но важно даже не это, а важно то, что в ход идет именно этот старый хлам, которому больше 50 лет!



Из-за нехватки высокоточных ракет Россия начала бить по Украине советским устаревшим оружием / Фото Defense Express

"Вторая" армия мира сдувается

В период СССР этих ракет произвели больше тысячи, но не все они находятся в состоянии, позволяющем их применять по назначению. Скажу больше – они вообще опасны для применения той авиацией, с которой их запускают.

Интересно, а что будет дальше? Достанут К-10 "Комета-10" из хранилищ? "Вторая" армия в мире…

Россия выпустила по Одесщине советские Х-22: смотрите видео