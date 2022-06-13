Почему за безразличие к войне в Украине мир может заплатить еще дороже, чем мы

Почему значительная часть Индо-Тихоокеанского региона, Азии, Африки, Ближнего Востока до сих пор верит, что война России против Украины может быть завершена сегодня переговорами?

Добровольная слепота

Если упростить, думаю, по тем же причинам, по которым многие, в том числе в Украине, не верили, что вторжение будет.

Советуем Россия публично "сдулась" на белорусском фронте

Расплата за безразличие неотвратима

Потому что, если поверить, нужно рыть окопы, перестраивать с ног на голову экономику, меняться, отказываться на несколько лет от комфортной жизни и признать прошлые ошибки.

Каждой из стран, до сих пор верующих в мир, не хочется всего этого делать. А если признать, что мира в ближайшее время не достичь, то нужно.

О важном Сколько лет Путин из засц*ной питерской подворотни собрался воевать с Украиной

Кому-то – чтобы защититься от России, кому-то – от КНР, и всем – от множества кризисов, охватывающих планету одновременно.

И чем дольше они не будут признавать неизбежное, чем упорнее будут танцевать на наших граблях, тем болезненной окажется реальность. Мы дорого заплатили за "не верю". Их цена может быть еще выше.

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