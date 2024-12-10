На этот раз пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что для переговоров Владимир Зеленский должен отменить свой запрет на контакты с Москвой и вернуться к Стамбульской конвенции с учетом нынешних реалий. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сказал 24 Каналу, какая цель этого заявления и что оно даст Кремлю.

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Россия еще ищет выгодную для себя риторику

Россия не хочет выйти на переговорный трек с имиджем проигравшей страны. Поэтому россияне постоянно подчеркивают, что надо учесть нынешние реалии на фронте и Стамбульские договоренности, которые были в марте 2022 года, когда россияне стояли под Киевом.

Кремлю надо объяснить внутренней аудитории, что все якобы под контролем. Поэтому Песков декларирует такие вещи,

– отметил Ус.

К тому же перед этим было еще одно интересное заявление из России от приближенного к Кремлю бизнесмена Константина Малофеева, который стоял за началом войны в Украине в 2014 году и аннексией Крыма. Он сказал, что России не интересны никакие предложения по переговорам, Кремлю нужна капитуляция Украины.

На что специальный представитель для урегулирования войны в Украине Кейт Келлог сказал, что пусть этот Малофеев исчезнет в коробке.

Обратите внимание! Песков отреагировал на заявления Дональда Трампа, которые тот сделал после встречи с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже. Рупор Путина обвинил Украину в том, что это якобы именно она против мира, а также напомнил, что условия для моментального прекращения боевых действий Путин уже называл в июне 2024 года.

Россия сама сейчас ищет, какую риторику выбрать. Ведь когда россияне говорят будто им неинтересны переговоры, то сразу становятся врагом для республиканской администрации. Сейчас страна-агрессор все же хочет найти вариант, который сможет объяснить внутренней аудитории, что Россия все равно побеждает, а переговоры будут учитывать реалии на фронте.

Впрочем, с августа 2024 года к этим реалиям добавился фактор Курщины. Ведь если Россия сейчас говорит, мол, давайте по линии фронта, то тогда первый вопрос – что с Курщиной. Поэтому Россия так стремится выбить Силы обороны из Курской области,

– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Россия вынуждена сейчас искать те формы, которые их будут больше устраивать, чтобы сохранить лицо и одновременно не подвергнуться эскалации со стороны США.

Когда США скажут, мол, мы предлагали вам мир, но вы от него отказались, теперь мы будем снимать определенные предохранители, увеличивать помощь Украине,

– добавил Ус.

К слову, Дональд Трамп заявил, что занимается формированием концепции мира для Украины. В то же время он считает, что Путин уже проиграл.