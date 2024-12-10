Цього разу прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що для переговорів Володимир Зеленський має скасувати свою заборону на контакти із Москвою та повернутися до Стамбульської конвенції з урахуванням теперішніх реалій. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав 24 Каналу, яка мета цієї заяви та що вона дасть Кремлю.

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Росія ще шукає вигідну для себе риторику

Росія не хоче вийти на переговорний трек з іміджем країни, що програла. Тому росіяни постійно наголошують на тому, що треба врахувати нинішні реалії на фронті та Стамбульські домовленості, які були у березні 2022 року, коли росіяни стояли під Києвом.

Кремлю треба пояснити внутрішній аудиторії, що все нібито під контролем. Тому Пєсков декларує такі речі,

– зазначив Ус.

До того ж перед цим була ще одна цікава заява з Росії від наближеного до Кремля бізнесмена Констянтіна Малофєєва, який стояв за початком війни в Україні у 2014 році та анексією Криму. Він сказав, що Росії не цікаві ніякі пропозиції щодо перемовин, Кремлю потрібна капітуляція України.

На що спеціальний представник для врегулювання війни в Україні Кейт Келлог сказав, що нехай цей Малофєєв зникне в коробці.

Зверніть увагу! Пєсков відреагував на заяви Дональда Трампа, який той зробив після зустрічі з Еммануелем Макроном та Володимиром Зеленським у Парижі. Рупор Путіна звинуватив Україну у тому, що це нібито саме вона проти миру, а також нагадав, що умови для моментального припинення бойових дій Путін вже називав у червні 2024 року.

Росія сама зараз шукає, яку риторику вибрати. Адже коли росіяни кажуть буцімто їм нецікаві перемовини, то одразу стають ворогом для республіканської адміністрації. Нині країна-агресор все ж таки хоче знайти варіант, який зможе пояснити внутрішній аудиторії, що Росія все одно перемагає, а перемовини будуть враховувати реалії на фронті.

Втім, з серпня 2024 року до цих реалій додався фактор Курщини. Адже якщо Росія зараз говорить, мовляв, давайте по лінії фронту, то тоді перше питання – що з Курщиною. Тому Росія так прагне вибити Сили оборони з Курської області,

– мовив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Росія змушена зараз шукати ті форми, які їх будуть більш влаштовувати, щоб зберегти обличчя й водночас не наразитись на ескалацію з боку США.

Коли США скажуть, мовляв, ми пропонували вам мир, але ви від нього відмовились, тепер ми зніматимемо певні запобіжники, збільшуватимемо допомогу Україні,

– додав Ус.

До слова, Дональд Трамп заявив, що займається формуванням концепції миру для України. Водночас він вважає, що Путін вже програв.