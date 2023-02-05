Об этом рассказал специальный советник главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Дэн Райс. Он посетил Украину, чтобы оценить актуальную ситуацию на поле боя и проконсультировать военное руководство.

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"Каждый на Западе так или иначе обеспокоен перспективами эскалации – как обычной, так и ядерной. Я считаю, что в начале войны многие западные политики больше боялись поражения Путина, чем их волновало поражение Украины. Поэтому поток оружия и боеприпасов в начале был ужасно медленным", – рассказал Райс.

Россия угрожает ядерным оружием

По словам советника, союзники очень медленно утверждали передачу новых систем вооружений. Он отметил, что Запад был еще больше встревожен ситуацией, когда увидел последствия российских зверств.

Украинские власти во главе с Зеленским разъяснили, что предоставление украинским военным оружия, необходимого для победы, отвечает интересам не только Украины, но и всей западной цивилизации, – сказал Райс.

Он рассказал, что у России есть ядерное вооружение еще с 1949 года. По мнению Райса, Владимир Путин понимает, что в случае применения ядерного оружия или аварии на Запорожской АЭС его режиму придет конец. Советник считает, что ядерные риски пока низкие, поэтому Запад поставляет оружие всех типов.

"Страх перед продолжением российской агрессии в Украине (ведь в случае успеха в Украине Россия посягнет на другие страны Восточной Европы), наконец-то побудил Запад увеличить пакеты летальных средств для Украины, а не тормозить поставки, как это произошло прошлым летом", – добавил Райс.

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