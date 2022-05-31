Почему Запад не спешит вводить санкции и добивать Россию

Поток новостей о том, как в Европе все не могут согласовать пакет санкций против РФ, включающий в себя нефтяное эмбарго, вкупе с информацией о всяких проволочках с поставками оружия, наталкивает не только на мысли, но и, простите, на впечатления.

Впечатление знаете какое? Такое, что ряд западных политиков… успокоились. Что наступил момент, когда все увидели, что Россия не в состоянии быстро победить Украину, что про "возьмем Киев за три дня" речи не идет от слова "вообще", что на этом фоне угрозы вторжения в страны ЕС и НАТО перестают быть актуальными, а если дойдет до ядерной войны, то тут поставками гаубиц дело не исправишь – так куда торопиться?

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Эволюция успокоения Запада

То есть, если смотреть последовательно, то настроения менялись примерно так.

До вторжения и в первые несколько дней: Россия победит молниеносно, Киев падет, с этим ничего не поделать – мы введем какие-то санкции и "Кремль заплатит высокую цену", а там будем смотреть и плясать от реальности.

Через неделю после начала войны и до недавнего времени: ого! Украинцы обороняются, стоят крепко, Киев не пал, оружие не бросают и не бегут! В Европе разгорелась большая война, Россия – источник рисков, пока Украина воюет, она – сдерживающий фактор, ее надо поддержать как можно больше, потому что "Путин не должен выиграть". Почему он не должен был выиграть – тоже понятно: потому что, если бы он выиграл, то обострились бы риски для самой Европы.

Ну, и вот, последнее время: "паслште", так Россия ж не побеждает! Ну, она двигается, нагнетает, но это все слишком медленно, вне графиков, натужно, с огромными потерями. Ее силы перемалываются, амбиции снижаются, цели пересматриваются, ресурсы заканчиваются. Они надорвутся еще на Донбассе, никогда не возьмут Киев, понесут критические потери и уж точно не представляют (или не будут представлять) угрозы НАТО.

Путин, конечно, не должен победить; Украина, конечно, не должна проиграть; но при таком раскладе вопросы победы и поражения не горят прям вот сейчас – зачем пороть горячку? Ну, разрушат еще и Северодонецк, ну, еще и Лисичанск, придется с этим смириться, война ж, на войне без этого не бывает, но до Варшавы, Вильнюса или, упаси Господь, Брюсселя, точно не дойдут.

Обнаженная несостоятельность России

Россия сейчас, конечно, давит на фронтах, на одном конкретном направлении, параллельно теряя инициативу на Востоке и на Юге, где украинцы уже переходят к контратакам – издержки перегруппировки и переброски ресурсов на Север. Разведки рапортуют, что в стремлении взять Севердонецк и выйти на границы Луганской области Кремль увидел возможность хоть что-то "продать" как победу и бросил в этом направлении все ресурсы. Таким образом, Москва буквально обнажила свою несостоятельность как военная сила, способная бросить вызов НАТО и вполне логично, что паника первых двух этапов у многих могла пройти.

И сегодня складывается полное впечатление, что, вот, еще пару месяцев назад все были готовы действовать решительно и быстро, ощущая прямую опасность. И санкции готовы были вводить, потому что понимали, что их деньги могут помогать России побеждать.

А сегодня видят, что острая фаза опасности миновала, не так она (для них) была и страшна, и можно не спешить. И смотрят на Россию, дискутируя: как добивать ее экономику – быстро или медленно? А, может, поторговаться? А, может, ну их, украинцев, с теми гаубицами – американцы по лендлизу все нужное подвезут, пусть и чуток позже, но и спешить же некуда? И с нефтью вопрос открытый: в какой мере нам надо терпеть неудобства и убытки, если… если украинцы итак их бьют и держат?

Что там происходит в кулуарах, мы не знаем. Практика показывает, что политика даже в открытых и демократических государствах зачастую решается кулуарно и только потом оформляется в публичные заявления. Но выглядит, повторюсь, это так.

Тут очень сложно сделать какой-то вывод и как-то подытожить. Впечатления – штука субъективная, что поделать. Но главное, тем не менее, в том, что когда основой политики определяешь необходимость, чтобы кто-то "заплатил высокую цену", очень важно не забывать, кто же ее все же должен заплатить.

Путин уже просит переговоров с Украиной – смотрите видео: