Может показаться, что Запад хочет повлиять на риторику украинской власти. Однако если бы действительно было такое намерение, мы бы значительно раньше увидели соответствующие сигналы. Об этом 24 каналу сказал политолог и аналитик Internews Украина Владислав Фарапонов.

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Почему вопрос переговоров активизировался

Как утверждает Фарапонов, на это повлияла совокупность факторов:

промежуточные выборы;

риторика некоторых кандидатов на должности в Конгрессе о том, что Украину не будут поддерживать как раньше, поэтому нужно завершать войну через переговоры;

удары по инфраструктуре, которые продолжаются.

"Мы можем только догадываться, говорил ли об этом, например, господин Салливан. Но раньше четко звучало мнение о том, что только Украине решать когда и как завершать войну. Здесь такой намек на переговоры", – отмечает политолог. В этом смысле вряд ли что-то изменилось.

Если бы Запад действительно хотел, чтобы мы такую риторику не начинали вообще, то призывы к украинской власти, чтобы она начала демонстрировать хотя бы видимость готовности к переговорам, звучали бы раньше,

– подчеркну Владислав Фарапонов.

Но было условие – непроведение референдумов, и все об этом знали. Соответственно, на следующий день были введены санкции.

"Здесь в определенной степени есть какая-то непоследовательность – либо с заявлениями, либо с санкциями. Я больше склоняюсь к тому, что с заявлениями, которые все же опираются на анонимные источники. Потому что все понимают, что санкции – это серьезная вещь, которую нельзя ввести просто так. Это россияне могут вводить их против людей, которых уже в этом мире. В США совершенно другой подход", – отмечает политолог.

Есть ли в США и Европе запрос на переговоры

По словам Фарапонова, вопрос переговоров имеет, в частности, американское измерение. Мы помним майские заявления Дональда Трампа о том, что будь он президентом – войны бы не было. Более того, на одной из встреч он очень оскандалился, заявив, что доверяет Путину, который сказал, чтобы тот в выборы не вмешивался. Де-факто Трамп подверг сомнению информацию от правоохранительных органов и всех служб, это был серьезный скандал в США.

Если говорить о европейцах – это энергетическое измерение. "Европейские политики используют отдельное выражение о том, что повышение цен – это налог на войну", – подчеркивает политолог.

Эти два измерения частично совмещаются. Переговоры выглядят самым легким путём для тех, кто не хочет разбираться в этих всех деталях,

– считает аналитик Internews.

Он уверен, что эксперты и власти должны на всех площадках демонстрировать, что с Россией нельзя договариваться. Шантаж по поводу Зерновой сделки, атаки на Одесский порт на следующий день – все это должно быть гораздо сильнее освещено западными СМИ.

"Такой дискурс был когда Россия заявила о выходе из Зерновой сделки, мол, это были какие-то технические неисправности, а не реальный шантаж. Работу в этом направлении нужно усугублять, чтобы объяснять такие детали на примерах", – говорит Фарапонов.

На самом деле, добавляет он, на Западе довольно серьезно относятся к этому соглашению, ведь для них это едва ли не единственная такая вот работающая гарантия, что Россия по крайней мере на какие-то правила готова идти, и по каким-то договоренностям действовать хотя бы в этом направлении.

Намеки на переговоры после освобождения Херсона

Существует мнение, что после освобождения Херсона – стратегического города – западные партнеры намекнут на переговоры. Как замечает Фарапонов, если бы такая позиция действительно была, то такие сигналы мы услышали бы значительно раньше.

Сейчас мы говорим с нашими партнерами не с позиции силы, а с позиции справедливости и правды. Мы воюем за свою территорию,

– акцентирует политолог и аналитик Internews.

По сути, деоккупация Херсона, части Николаевской и Запорожской областей означает возврат к статусу-кво по состоянию на 23 февраля. Позиция Украины четкая: победа – это возвращение к границам 1991 года. Такие заявления с нашей стороны звучали еще весной.

"В частности, американская администрация тоже на всех уровнях не опровергала идею о том, что Украина способна вернуть все свои территории, включая Крым, и США готовы ее в этом поддерживать", – резюмировал Владислав Фарапонов.

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США просят Украину продемонстрировать открытость

Белый дом просит украинское руководство показать открытость переговорам с Россией. По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, такое заявление может быть частично рассчитано на внутреннего американского потребителя. Дело в том, что в Соединенных Штатах приближаются выборы в Палату представителей. К тому же, бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует баллотироваться на следующих президентских выборах. И эти факторы также нужно учитывать.

Ступак отметил, что, вероятно, визит безопасного советника США Джейка Салливана преследовал цель убедить Владимира Зеленского посетить встречу G-20, которая стартует 15 ноября в Индонезии. По его мнению, участие президента Украины в саммите действительно было бы правильным. По его словам, президент Украины должен приехать и подтвердить, что не боится российского диктатора.