Почему запрет на туристические визы для россиян важен: объяснение политолога

Визовый режим для российских "туристов" может влиять на войну в Украине, но только косвенно. Единственный инструмент, который может остановить Россию и запустить внутренние кризисные тенденции – это победа Украины.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он также отметил, что вряд ли будет принято решение о тотальном запрете виз для россиян, но следует начинать с туристических привилегий.

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По словам Фесенко, речь идет о не тотальном запрете на выдачу виз этим людям, поскольку есть нормы международного права, которые предусматривают разрешение на въезд, если человек просит о политическом убежище или получает статус беженца.

Однако, учитывая ситуацию с политической оппозицией в россии, тотального запрета не будет. Но есть ситуация с туристическими визами, именно здесь кроется большая несправедливость, добавляет политолог.

Люди, которые поддерживают войну против Украины, более того – по разным показаниям, люди, которые финансируют эту войну и не попали под санкции, сейчас находятся за пределами россии,

– убежден Владимир Фесенко.

Именно поэтому, по мнению политолога, запрет на туристические визы для россиян крайне необходим.

"Также нужно пересмотреть выдачу индивидуальных и долгосрочных виз, ведь все это часто покупалось за деньги", – резюмирует специалист.

Подробнее о запрете туристических виз для российских "туристаф": смотрите видео