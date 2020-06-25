О назначении Сергея Шкарлета, скандальных высказываниях "слуг народа" и повлияет ли это на авторитет и рейтинг Зеленского – в эфире программы "Политанатомия" рассказали эксперты Тарас Загородний, Борис Тизенгаузен и Тарас Семенюк.

Также в эфире 24 канала эксперты обсудили вероятность наказания Корниенко за недопустимые высказывания.

О назначении Сергея Шкарлета

Тарас Семенюк: Почему Зеленский хотел назначения Шкарлета? Я думаю, что из-за того, что он самый молодой ректор. Во-вторых, он имеет докторскую работу. В-третьих, поскольку президент является носителем рейтинга и бренда всей провластной команды, то он на себя берет всю ответственность и только из-за это его (Шкарлета – 24 канал) назначают. Однако Шкарлета догоняет его прошлое – "Партия регионов".

Из позитива – это человек из образования. Я не думаю, что произойдет сразу разворот в советщину, как об этом сейчас говорят.

Обратите внимание Сергей Шкарлет, плагиат и Табачник: что говорят об и. о. министра образования

Тарас Загородний: Почему такие крики (почему все против назначения Шкарлета – 24 канал)? Я считаю, что это партия "Голос", которая считает, что эту должность должен занимать человек только из их партии и тусовки. Это политика, конечно. Я не вижу большой проблемы в том, что его назначили. Это больше политическое давление.

Человека только назначили – уже все недовольны. Я считаю, это абсолютная политическая манипуляция.

Борис Тизенгаузен: Во времена Януковича любой ректор был обязан проводить просветительскую работу со студентами. Все понимали, что молодежь надо зомбировать. Если ты в то время отказывался участвовать в программе – ему говорили "До свидания".

Что касается плагиата – в 3 работах Шкарлета есть плаигат, а всего у него 250 работ. Это слишком мало. К тому же, в 1 плагиате он не указал свою же монографию. Мы можем взять работы других ученых, там тоже найдем плагиат. Я здесь не вижу проблемы.

Что известно о назначении Шкарлета? Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета. Это случилось сегодня, 25 июня 2020 года. Такие изменения во власти спровоцировали много дискуссий. дело в том, что Шкарлет известен своей поддержкой президента-беглеца Виктора Януковича и скандалом с плагиатом в научных работах. До сих пор временной исполняющей обязанности министра образования и науки с 25 марта 2020 года была Любомира Мандзий.

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Борис Тизенгаузен: Вы зайдите в какое-то заведение, где мужчины сидят с пивом, они так же разговаривают. У нас в общем патриархальное общество, которое пока не перешло до конца в цивилизованное. У нас привыкли, что женщины должны быть на кухне, готовить борщи и так далее. Большинство так считает, это не правильно.

И еще одна важная проблема у "слуг" – не извиниться сразу, им нужно выработать алгоритм – "ошибся – извинился". А у них алгоритм другой – сначала нападают ва СМИ, которые пишут о них, и в результате еще больше получают критики, и не только он, ведь репутация политической партии – это репутация каждой составляющей этой политической партии.

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О высказываниях Третьяковой о детях

Тарас Загородний: По-хорошему госпожа Третьякова должна уйти, либо партия должна сделать все, чтобы ее не было. Она точно, в идеале, должна покинуть должность, а также сложить мандат.

При Ющенко действительно была ситуация, что рожали, чтобы получить средства. Но после этого было реформирование. К примеру, часть выплат давали сразу, а другую – ежемесячно.