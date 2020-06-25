Про призначення Сергія Шкарлета, скандальні висловлювання "слуг народу" та чи вплине це на авторитет та рейтинг Зеленського – в ефірі програми "Політбюро" розповіли експерти Тарас Загородній, Борис Тизенгаузен та Тарас Семенюк.

Також в ефірі 24 каналу експерти обговорили ймовірність покарання Корнієнка за неприпустимі висловлювання.

Про призначення Сергія Шкарлета

Тарас Семенюк: Чому Зеленський хотів призначення Шкарлета? Я думаю, що через те, що він наймолодший ректор. По-друге, він має докторську працю. По-третє, оскільки президент є носієм рейтингу і бренду всієї провладної команди, то він на себе бере усю відповідальність і тільки через це цього (Шкарлета – 24 канал) призначають. Однак Шкарлета наздоганяє його минуле – "Партія регіонів".

З позитиву – це людина з освіти. Я не думаю, що відбудеться одразу розворот у радянщину, як про це зараз говорять.

Зверніть увагу Сергій Шкарлет, плагіат та Табачник: що говорять про в.о. міністра освіти

Тарас Загородній: Чому такі крики (чому всі проти призначення Шкарлета – 24 канал)? Я вважаю, що це партія "Голос", яка вважає, що цю посаду має займати людина тільки з їхньою партії і тусовки. Це політика, звичайно. Я не бачу великою проблеми у тому, що його призначили. Це більше політичний тиск.

Людину тільки призначили – вже всі не задоволені. Я вважаю, це абсолютна політична маніпуляція.

Борис Тизенгаузен: У часи Януковича будь-який ректор був зобов'язаний проводити просвітницьку роботу з студентами. Всі розуміли, що молодь треба зомбувати. Якщо ти в той час відмовлявся брати участь в програмі – йому казали "до побачення".

Щодо плагіату – у 3 роботах Шкарлета є плаігат, а всього в нього 250 робіт. Це надто мало. До того ж, в 1 плагіаті він не вказав свою ж монографію. Ми можемо взяти роботи інших науковців, там теж знайдемо плагіат. Я тут не бачу проблеми.

Що відомо про призначення Шкарлета? Кабінет Міністрів призначив виконувачем обов’язків міністра освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета. Це трапилось сьогодні, 25 червня 2020 року. Такі зміни у владі спровокували багато дискусій. річ у тім, що Шкарлет відомий своєю підтримкою президента-втікача Віктора Януковича та скандалом з плагіатом у його наукових роботах. Досі тимчасовою виконувачкою обов'язків міністра освіти і науки з 25 березня 2020 року була Любомира Мандзій.

Про скандальну розмову Корнієнка та Арахамії

Борис Тизенгаузен: Ви зайдіть в якийсь заклад, де чоловіки сидять з пивом, вони так само розмовляють. У нас в загальному патріархальне суспільство, яке поки не перейшло до кінця в цивілізоване. В нас звикли, що жінки мають бути на кухні, готувати борщі і так далі. Більшість так вважає, це не правильно.

І ще одна важлива проблема в "слуг" не вибачитись одразу, їм треба виробити алгоритм – "схибив – вибачився". А в них алгоритм інший – спершу нападають на ЗМІ, які пишуть про них, і в результаті ще більше отримують критики, і не тільки він, адже репутація політичної партії – це репутація кожної складової цієї політичній партії.

Скандальна розмова Корнієнка та Арахамії: відео

Про висловлювання Третьякової про дітей

Тарас Загородній: По-хорошому пані Третьякова повинна піти, або партія має зробити все, щоб її не було. Вона точно, в ідеалі, має покинути посаду, а також скласти мандат.

За часів Ющенка справді була ситуація, що народжували, аби отримати кошти. Але після цього було реформування. До прикладу, частину виплат давали одразу, а іншу – щомісячно.