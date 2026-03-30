Зеленский объяснил, почему не посетил Израиль во время поездки на Ближний Восток

24 Канал
30 марта, 11:57
Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский не посетил Израиль, поскольку об этом не было договоренностей с израильской стороной.
  • Поездка Зеленского на Ближний Восток была подготовлена ​​с предварительного согласия с лидерами стран региона.

За несколько последних дней Владимир Зеленский посетил ряд стран на Ближнем Востоке. В маршрут президента не вошел Израиль.

Журналисты поинтересовались у политика, связано ли это с позицией израильской стороны, была ли какая-то другая причина такого решения, передает 24 Канал

Почему Зеленский не посетил Израиль?

Владимир Зеленский рассказал, как готовилась его поездка на Ближний Восток. По словам президента, сначала проходил его разговор с лидерами стран региона об определенных соглашениях, затем туда выезжала экспертная группа. 

Когда специалисты согласовали все детали договоренностей, политик отправился в турне. 

Как мы поступали? Я говорил с лидером, мы договаривались на нашем уровне о некоторых деталях. После этого уезжала наша экспертная группа. И после того, как экспертиза была подготовлена, я отправился в турне. И встречался уже с лидерами, и уже были подготовлены договоренности, база для нашего общения с лидерами,
 – объяснил Зеленский. 

"С Израилем у меня не было контакта ни по телефону, ни на экспертном уровне", – уточнил президент.

Напомним, что ранее премьер Израиля Нетаньяху направил запрос на переговоры с Зеленским по поводу иранских дронов, а именно противодействия им. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что готов к переговорам с главой израильского правительства относительно украинских дронов-перехватчиков. 

Что известно о турне Зеленского по Ближнему Востоку?

  • 29 марта Владимир Зеленский обсудил с королем Иордании Абдаллой II возможное партнерство в сфере безопасности.
  • До этого политик побывал в Катаре. Следствием его визита стало 10-летнее межправительственное соглашение между странами о сотрудничестве в оборонной сфере.
  • Также президент посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию.
  • По словам главы государства, он проводил переговоры со странами Ближнего Востока о поставках дизельного горючего. В случае дефицита горючего в Украине около 90% недостатка будет приходиться на дизель.