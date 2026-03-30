Зеленский объяснил, почему не посетил Израиль во время поездки на Ближний Восток
- Владимир Зеленский не посетил Израиль, поскольку об этом не было договоренностей с израильской стороной.
- Поездка Зеленского на Ближний Восток была подготовлена с предварительного согласия с лидерами стран региона.
За несколько последних дней Владимир Зеленский посетил ряд стран на Ближнем Востоке. В маршрут президента не вошел Израиль.
Журналисты поинтересовались у политика, связано ли это с позицией израильской стороны, была ли какая-то другая причина такого решения, передает 24 Канал.
Смотрите также Пакистан готов принять переговоры США и Ирана "в ближайшие дни"
Почему Зеленский не посетил Израиль?
Владимир Зеленский рассказал, как готовилась его поездка на Ближний Восток. По словам президента, сначала проходил его разговор с лидерами стран региона об определенных соглашениях, затем туда выезжала экспертная группа.
Когда специалисты согласовали все детали договоренностей, политик отправился в турне.
Как мы поступали? Я говорил с лидером, мы договаривались на нашем уровне о некоторых деталях. После этого уезжала наша экспертная группа. И после того, как экспертиза была подготовлена, я отправился в турне. И встречался уже с лидерами, и уже были подготовлены договоренности, база для нашего общения с лидерами,
– объяснил Зеленский.
"С Израилем у меня не было контакта ни по телефону, ни на экспертном уровне", – уточнил президент.
Напомним, что ранее премьер Израиля Нетаньяху направил запрос на переговоры с Зеленским по поводу иранских дронов, а именно противодействия им. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что готов к переговорам с главой израильского правительства относительно украинских дронов-перехватчиков.
Что известно о турне Зеленского по Ближнему Востоку?
- 29 марта Владимир Зеленский обсудил с королем Иордании Абдаллой II возможное партнерство в сфере безопасности.
- До этого политик побывал в Катаре. Следствием его визита стало 10-летнее межправительственное соглашение между странами о сотрудничестве в оборонной сфере.
- Также президент посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию.
- По словам главы государства, он проводил переговоры со странами Ближнего Востока о поставках дизельного горючего. В случае дефицита горючего в Украине около 90% недостатка будет приходиться на дизель.