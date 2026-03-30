Зеленский объяснил, почему не посетил Израиль во время поездки на Ближний Восток

За несколько последних дней Владимир Зеленский посетил ряд стран на Ближнем Востоке. В маршрут президента не вошел Израиль.

Журналисты поинтересовались у политика, связано ли это с позицией израильской стороны, была ли какая-то другая причина такого решения, передает 24 Канал.

Почему Зеленский не посетил Израиль?

Владимир Зеленский рассказал, как готовилась его поездка на Ближний Восток. По словам президента, сначала проходил его разговор с лидерами стран региона об определенных соглашениях, затем туда выезжала экспертная группа.

Когда специалисты согласовали все детали договоренностей, политик отправился в турне.

Как мы поступали? Я говорил с лидером, мы договаривались на нашем уровне о некоторых деталях. После этого уезжала наша экспертная группа. И после того, как экспертиза была подготовлена, я отправился в турне. И встречался уже с лидерами, и уже были подготовлены договоренности, база для нашего общения с лидерами,

– объяснил Зеленский.

"С Израилем у меня не было контакта ни по телефону, ни на экспертном уровне", – уточнил президент.

Напомним, что ранее премьер Израиля Нетаньяху направил запрос на переговоры с Зеленским по поводу иранских дронов, а именно противодействия им. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что готов к переговорам с главой израильского правительства относительно украинских дронов-перехватчиков.

