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      Почему Ахметов саботирует объединение Бойко и Медведчука

      191 Читати новину українською
      Ринат Ахметов
      Ринат Ахметов / Фото из открытых источников

      Чтобы взять реванш, бывшие регионалы решили вступить в политический союз, о чем объявили лидер фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и глава партии "За життя" Вадим Рабинович. Цель – единый кандидат в президенты, которым должен был бы стать Бойко. Но настоящим дирижером этого альянса является закулисный агент Кремля Виктор Медведчук, который объявил о вступлении в партию "За життя".

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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      По его словам, группа Ахметова саботирует объединение Бойко и Медведчука, исходя из собственных меркантильных интересов – желание иметь контрольный пакет в этом альянсе, то есть 51 голос. Тогда как предложенный двумя другими участниками формат предусматривает 33 у каждого из кланов, которые будут действовать под вывеской единого кандидата на выборы президента и совместного похода на парламентские выборы.

      Причем, если в выборах президента будет участвовать выдвиженец клана "РосУкрЭнерго" Юрий Бойко, который будет капитализировать свое имя, а по итогам парламентских выборов главный приз должен забрать Медведчук, то какая позиция должна отойти клану Ахметова – непонятно,
      – подчеркнул Лещенко.

      Он добавил, что упрекая Бойко в лояльности со стороны Порошенко, Ахметов забывает, как построил с действующим президентом схематоз "Роттердам+", который стоил всем украинским потребителям электроэнергии на свыше 35 миллиардов гривен.

      "И что спонсирует также "Радикальную партию" Ляшко, пытаясь сыграть с нескольких рук. То есть причины этих недоразумений и обливания грязью среди соратников Януковича – исключительно меркантильные, доступ к потокам и свое место под политическим солнцем, но никак не идеалы или ценности", – подчеркнул нардеп.

      Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 18 ноября 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Оппозиционный блок Вадим Рабинович Ринат Ахметов Виктор Медведчук Юрий Бойко Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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